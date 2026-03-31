Главный след оказался не украинским: откуда на самом деле атакуют российские порты

Атаки на порты в Ленинградской области могут наноситься вовсе не с территории Украины, а из соседних с Россией стран НАТО, считает эксперт по безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов. В эфире Pravda.Ru он прокомментировал удары беспилотников и их возможную логистику.

Усть-Луга

Герасимов отметил, что версия о запуске беспилотников с украинской территории через несколько стран выглядит малореалистично. По его мнению, в этой схеме задействованы не украинские структуры как самостоятельный центр принятия решений, а внешние организаторы и исполнители, которые действуют по другой логике.

"Я давно убежден, что за этим стоит не Украина, потому что у них ментальный потенциал совсем другой. За этим стоят очень умные люди, это даже не британские спецслужбы, это уровень, скажем так, аналитического центра Британии, филиал которого закрыли в прошлом году. Это организаторы, а исполнители, скорее всего, являются частные разведывательной компании." — сказал он.

Эксперт также изложил свою версию маршрутов, по которым могли наноситься удары по Приморску и Усть-Луге. Он полагает, что речь идет о коротком плече запуска с территории соседних стран, а не о сложной траектории через Восточную Европу, которую, по его словам, российские средства обнаружения могли бы зафиксировать.

"По моему видению, атака идет на Приморск с территории Финляндии, а на Усть-Лугу — с территории Эстонии. Никаких маршрутов на тысячи километров с территории Украины через Польшу, Литву, Латвию, Эстонию нет. Если бы беспилотники запускались оттуда, их легко могло бы отследить наше ПВО и средства дальнего радиолокационного обнаружения. Со стороны Украины это сделать практически невозможно", — подчеркнул специалист.

Герасимов назвал происходящее войной под чужим флагом, отметив, что Украина согласилась на это, когда стала колонией Запада. По его словам, Украина не является самостоятельной: она принимает на себя удар, тогда как реальные организаторы остаются в тени и используют ее как инструмент.

