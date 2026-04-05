Операция по спасению экипажа F-15E обернулась для американских сил чередой непредсказуемых событий, последствия которых скрыты "туманом войны".

Фото: скрин https://t.me/farsna/426671 by Pravda.ru is licensed under Pravda.Ru Обломки американской авиатехники в Иране

Спасение экипажа сбитого F-15E обернулось для Пентагона тактическим разгромом и потерей значительной части авиагруппы в небе над Исфаханом.

Инцидент, начавшийся с потери истребителя F-15E, превратился в полномасштабную боевую операцию, ставшую для США позором и-за несоизмеримых задаче потерь. Несмотря на технологическое превосходство, включая инновационные передатчики CSEL для спасения экипажа, посылающие зашифрованные сигналы через спутники, американские силы столкнулись с жестким противодействием иранской ПВО. Вашингтон подтвердил успешную эвакуацию пилотов, однако скрыл масштаб понесённых потерь, которые Тегеран называет «полным крахом» операции.

Иранские военные заявили, что предотвратили скрытную эвакуацию с заброшенного аэродрома. Пока Белый дом хранит молчание о деталях, список уничтоженной американской техники свидетельствует о тяжелых боях:

Тип техники Статус Истребитель F-15E Уничтожен Вертолеты HH-60 / MH-6 Повреждены / Уничтожен Штурмовики A-10 Уничтожен / Аварийная посадка Самолеты C-130 Уничтожены БПЛА MQ-9 Reaper Уничтожены

Аналитики отмечают, что попытка использовать заброшенный объект для эвакуации под прикрытием спецназа оказалась ловушкой. Американским силам пришлось уничтожать остатки собственных самолетов на земле, чтобы секретные технологии не стали трофеями Корпуса стражей исламской революции.

Противоречивые сообщения подчеркивают информационную борьбу, которая часто следует за крупными военными операциями. Поскольку напряженность между Соединенными Штатами и Ираном остается высокой, аналитики ожидают, что в ближайшие дни появятся новые подробности.