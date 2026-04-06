Ормузский пролив стал пороховой бочкой: как далеко готов зайти Трамп в противостоянии с Ираном

США могут действовать по трем сценариям — от самого жесткого, вплоть до применения ядерного оружия, до продолжения ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана или имитации переговорного процесса с заявлениями о договоренностях. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт Александр Михайлов.

Фото: commons.wikimedia.org by Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson Space Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ормузский пролив

Ранее президент США Дональд Трамп установил дедлайн Ирану для открытия Ормузского пролива — он требует открыть маршрут до 20:00 по восточному времени 7 апреля (3:00 мск 8 апреля).

Михайлов пояснил, что развитие ситуации зависит от выбранного США сценария, при этом наиболее радикальный вариант связан с применением ядерного оружия. Он подчеркнул, что технически у Вашингтона есть такие возможности, однако последствия такого шага будут критическими для самих Соединенных Штатов.

"Я думаю, здесь есть три варианта развития событий. Первый — самый опасный, если Трамп начнет применять тактическое или даже стратегическое ядерное оружие, учитывая, что у США есть вся ядерная триада и возможности наносить такие удары. Но этот сценарий фатален для самих США, потому что они станут государством-изгоем для всей планеты. На Ближнем Востоке им никто добровольно не откроет двери, и последствия будут крайне тяжелыми. Поэтому, несмотря на его опасность, этот вариант маловероятен", — отметил он.

Он указал, что более вероятным выглядит сценарий с применением конвенционального оружия. В таком случае речь идет о серии ударов по нефтяной инфраструктуре, включая ключевые объекты экспорта углеводородов. Это способно не только ударить по экономике Ирана, но и спровоцировать резкий рост цен на нефть.

"Если речь идет о конвенциональном сценарии, это авиационные и ракетные удары, в том числе с кораблей ВМС США, а также действия со стороны Израиля. Основной целью может стать нефтяная инфраструктура, включая острова и узлы отгрузки углеводородов. В таком случае фактически блокируется нефтяная отрасль региона, что приведет к резкому росту цен. При этом Иран вряд ли пойдет на переговоры, потому что потеряет ключевую часть своей экономики и будет вынужден вести затяжное противостояние", — подчеркнул эксперт.

Специалист также допустил вариант, при котором Вашингтон ограничится заявлениями о переговорах без реальных договоренностей. Он обратил внимание, что подобные шаги могут использоваться для влияния на рынок и поведения инвесторов. По его мнению, такие действия связаны с возможными спекуляциями на фоне колебаний цен на нефть.

"Есть и третий вариант, при котором Трамп может в ближайшее время выступить с заявлениями о якобы успешных переговорах и налаживании контактов с Ираном. При этом впоследствии Тегеран может это опровергнуть, но сам информационный эффект уже будет достигнут. На этом фоне напряжение на рынке будет отыграно, а цены на нефть начнут корректироваться. Не исключено, что такие заявления используются как инструмент, на котором зарабатывают участники рынка, заранее осведомленные о подобных шагах", — добавил Михайлов.

Эксперт подчеркнул, что у Ирана сохраняются рычаги влияния на развитие ситуации. Он отметил, что ключевым инструментом остается контроль над Ормузским проливом, от которого зависит стабильность поставок энергоресурсов. Такая мера способна повлиять на глобальные рынки и усилить давление на участников конфликта.

"У Ирана есть два ключевых козыря. Первый — это удары по партнерам США в регионе, что бьет по их имиджу. Второй — блокировка Ормузского пролива, от которого зависит значительная часть мировых поставок нефти. Пока пролив остается закрытым, весь мир оказывается в зависимости от этой ситуации: растут цены, нарушаются поставки, усиливается давление на США и их союзников. В такой ситуации Тегеран будет стремиться максимально долго сохранять этот рычаг, чтобы влиять на глобальную повестку и добиваться своих условий", — заключил он.