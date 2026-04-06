Конец правосудия в тесной камере: фигурант дела о теракте в Крокусе найден мёртвым

В московском СИЗО покончил с собой один из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Информацию о смерти одного из соучастников подтвердили в ГУ ФСИН и правоохранительных органах. Его имя не упоминается.

Ранее сообщалось, что это пытался сделать Якубджони Юсуфзода, приговорённый 12 марта к пожизненному заключению. Следствие установило, что он перечислял деньги соучастникам для обеспечения их проживания и подготовки теракта.

Остальные фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холле» (всего их 19 человек) в настоящее время находятся в московских следственных изоляторах, ожидая этапирования в колонии или рассмотрения апелляций. Большинство подсудимых — 15 человек, включая четырех непосредственных исполнителей, — были приговорены к пожизненному заключению. Остальные четверо получили длительные сроки лишения свободы.

Четверо прямых участников нападения — Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов — по решению суда должны отбывать пожизненный срок в колониях особого режима.