Россия готовит ответ на удары с территории НАТО: ключевые цели уже определены

Прибалтийские страны втягиваются в боевые действия против России, а атаки беспилотников с их территории Москва рассматривает как прямую угрозу и готова уничтожать как сами дроны, так и точки их запуска. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил политолог, член Экспертного совета Общероссийской общественной организации "Офицеры России" Максим Бардин.

Политолог отметил, что страны Балтии последовательно втягиваются в прямое противостояние с Россией, причем этот сценарий обсуждался и прорабатывался заранее. Евросоюз планомерно подталкивает регион к эскалации, стремясь создать дополнительное направление боевых действий.

"Евросоюз планомерно подталкивает Прибалтику к такому развитию событий, чтобы распылить усилия России и ее системы ПВО, в том числе перенести внимание на Балтийское море. Фактически прибалтийские страны выталкивают на новую линию боевых действий. При этом европейцам, по сути, не жалко эти государства, они готовы использовать их в качестве инструмента", — подчеркнул Бардин.

Он также обратил внимание на версию о запуске беспилотников с территории Украины и назвал ее несостоятельной. Между Украиной и странами Балтии нет общей границы, а предполагаемый маршрут через Польшу и Балтийское море выглядит избыточным и нерациональным. Такая схема, по его словам, используется как удобное прикрытие.

"Говорят, что украинские дроны пролетают через Прибалтику и атакуют российские объекты, но это не так. У Украины и прибалтийских государств нет общей границы, и беспилотнику пришлось бы лететь через Польшу и Балтийское море, что лишено смысла. Это не украинские дроны, а аппараты, за которыми стоят европейские страны и Британия. Создается удобная легенда, при которой все списывается на Украину, а реальные источники скрываются", — сказал политолог.

Бардин добавил, что на территории прибалтийских стран может быть развернута не только инфраструктура запуска, но и сборка беспилотников. Размещать такие мощности на месте логичнее, чем доставлять технику с Украины. В этом случае речь идет уже о сформированной системе подготовки атак.

"С большой вероятностью дроны не только запускаются с территории Прибалтики, но и собираются там же. Нет никакого смысла везти их с Украины, если можно развернуть производство и подготовку на месте. Россия рассматривает такие действия как прямую угрозу и, скорее всего, будет уничтожать как сами беспилотники в воздушном пространстве, так и точки их запуска и сборки. Это логичный ответ на складывающуюся ситуацию", — заключил он.