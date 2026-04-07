Официальная версия США трещит по швам: операция в Иране выглядит слишком громоздкой
Европейский курс Молдавии: к чему приведет выход из СНГ и надежда на место в ЕС
Срок годности истёк ещё в прошлом веке: старый мост через Териберку начали пересобирать заново
В Госдуме оценили инициативу повысить МРОТ до 60 тысяч рублей
Красавица-набережная в канализационном болоте: Тамбовская променад благоухает стоками после ремонта коллектора
Скрытая угроза под землей: состояние водоводов в Череповецком округе дошло до критической отметки
Стены держались на честном слове: комплексный ремонт фасадов расширяет географию по всему Смоленску
Обычный пикник может стоить как отпуск: в Улан-Удэ ввели запрет на леса
Следы былого величия: купеческий особняк в Великом Устюге дождался ремонта фасада

Россия готовит ответ на удары с территории НАТО: ключевые цели уже определены

Силовые структуры » Военные новости

Прибалтийские страны втягиваются в боевые действия против России, а атаки беспилотников с их территории Москва рассматривает как прямую угрозу и готова уничтожать как сами дроны, так и точки их запуска. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил политолог, член Экспертного совета Общероссийской общественной организации "Офицеры России" Максим Бардин.

Флаг Украины и Польши
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Политолог отметил, что страны Балтии последовательно втягиваются в прямое противостояние с Россией, причем этот сценарий обсуждался и прорабатывался заранее. Евросоюз планомерно подталкивает регион к эскалации, стремясь создать дополнительное направление боевых действий.

"Евросоюз планомерно подталкивает Прибалтику к такому развитию событий, чтобы распылить усилия России и ее системы ПВО, в том числе перенести внимание на Балтийское море. Фактически прибалтийские страны выталкивают на новую линию боевых действий. При этом европейцам, по сути, не жалко эти государства, они готовы использовать их в качестве инструмента", — подчеркнул Бардин.

Он также обратил внимание на версию о запуске беспилотников с территории Украины и назвал ее несостоятельной. Между Украиной и странами Балтии нет общей границы, а предполагаемый маршрут через Польшу и Балтийское море выглядит избыточным и нерациональным. Такая схема, по его словам, используется как удобное прикрытие.

"Говорят, что украинские дроны пролетают через Прибалтику и атакуют российские объекты, но это не так. У Украины и прибалтийских государств нет общей границы, и беспилотнику пришлось бы лететь через Польшу и Балтийское море, что лишено смысла. Это не украинские дроны, а аппараты, за которыми стоят европейские страны и Британия. Создается удобная легенда, при которой все списывается на Украину, а реальные источники скрываются", — сказал политолог.

Бардин добавил, что на территории прибалтийских стран может быть развернута не только инфраструктура запуска, но и сборка беспилотников. Размещать такие мощности на месте логичнее, чем доставлять технику с Украины. В этом случае речь идет уже о сформированной системе подготовки атак.

"С большой вероятностью дроны не только запускаются с территории Прибалтики, но и собираются там же. Нет никакого смысла везти их с Украины, если можно развернуть производство и подготовку на месте. Россия рассматривает такие действия как прямую угрозу и, скорее всего, будет уничтожать как сами беспилотники в воздушном пространстве, так и точки их запуска и сборки. Это логичный ответ на складывающуюся ситуацию", — заключил он.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Больше не обувь для дачи и огорода: модели резиновых сапог, которые превращают лужи в подиум
Красота и стиль
Больше не обувь для дачи и огорода: модели резиновых сапог, которые превращают лужи в подиум
Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома
Экономика и бизнес
Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома
Франция вывела и распродала все запасы золота из резервов в США
Металлы
Франция вывела и распродала все запасы золота из резервов в США
Популярное
Франция вывела и распродала все запасы золота из резервов в США

Банк Франции продал 129 тонн золота, получив заметную прибыль из-за роста цен. В этом не было бы ничего особенного, если б это золото не хранилось в США.

Франция вывела и распродала все запасы золота из резервов в США
Израиль исчезает с лица земли: верхушка ЦАХАЛ уже не верит в победу и ищет путь к бегству
Израиль исчезает с лица земли: верхушка ЦАХАЛ уже не верит в победу и ищет путь к бегству
Конвейер АвтоВАЗа замер в ступоре: склады переполнены непроданными Lada под гнетом взлетевших цен
Зеленскому плюнули в лицо: Эстония официально запретила Киеву использовать свое небо
Украина сделала ставку на Джедая: сможет ли дрон изменить ситуацию Андрей Николаев Ставка на курдов не сыграла: скрытая причина провала плана против Ирана Юрий Бочаров Секретные маршруты в обход запретов: страны Европы тихо готовятся к развороту на восток Любовь Степушова
Океан превращается в кипятильник: аномальный перегрев воды в 2026 году обрушит мировую экономику
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Нефтяная ловушка захлопнулась: котировки сырья из России внезапно обогнали эталонную марку
Нефтяная ловушка захлопнулась: котировки сырья из России внезапно обогнали эталонную марку
Последние материалы
Европейский курс Молдавии: к чему приведет выход из СНГ и надежда на место в ЕС
Срок годности истёк ещё в прошлом веке: старый мост через Териберку начали пересобирать заново
В Госдуме оценили инициативу повысить МРОТ до 60 тысяч рублей
Красавица-набережная в канализационном болоте: Тамбовская променад благоухает стоками после ремонта коллектора
Скрытая угроза под землей: состояние водоводов в Череповецком округе дошло до критической отметки
Ставка на курдов не сыграла: скрытая причина провала плана против Ирана
Стены держались на честном слове: комплексный ремонт фасадов расширяет географию по всему Смоленску
Локомотив сошёл с рельсов: немецкая промышленность переходит в режим доживания из-за цен на газ
Обычный пикник может стоить как отпуск: в Улан-Удэ ввели запрет на леса
Следы былого величия: купеческий особняк в Великом Устюге дождался ремонта фасада
