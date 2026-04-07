Официальная версия США трещит по швам: операция в Иране выглядит слишком громоздкой

Официальная версия операции США в Иране вызывает серьезные сомнения, а ее реальной целью мог быть вывоз обогащенного урана, заявил военный историк Борис Юлин. В эфире Pravda.Ru эксперт прокомментировал обсуждение операции США в Иране по "спасению" пилотов сбитого F-15.

Боец КСИР на учениях
Фото: commons.wikimedia.org by Ayoub Ghaderi, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Юлин усомнился в том, что операция США в Иране действительно была нацелена только на спасение пилотов. По его словам, заявленная версия выглядит неубедительно из-за масштаба задействованной техники и характера самой операции.

"Чтобы судить, удачная операция или нет, нужно сначала понять реальную цель операции. Если мы говорим о том, что это было спасение летчиков, то операция выглядит странно — с очень большими жертвами. И очень странное проведение. Представители иранской стороны утверждали, что это была попытка захватить их базу с обогащённым ураном", — отметил Юлин.

Он пояснил, что особенно странным выглядит использование крупных транспортных самолетов там, где, по его оценке, для заявленной задачи хватило бы вертолетов. Историк обратил внимание на грузовые возможности этой техники и предположил, что у такой операции могла быть иная, неофициальная цель.

"Операция слишком громоздкая и неуклюжая с использованием не самой подходящей техники. С учётом того, что подходящей техники тоже вполне себе хватает", — подчеркнул Юлин.

Полная запись разговора с Борисом Юлиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
