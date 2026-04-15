Эрдоган готов нанести удар: какие амбиции толкают Турцию к прямой конфронтации с Израилем

Вооруженный конфликт между Израилем и Турцией вполне возможен из-за геополитических амбиций Анкары, стремящейся восстановить главенствующее положение в исламском мире, и агрессивной политики Израиля, который вынужден наступать для сохранения своей государственности. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт, Герой России, участник войны в Афганистане Рустем Клупов.

Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Klimentyev / Russian Presidential Press And Information Office / TASS Эрдоган

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать военные действия против Израиля, сообщает газета The Jerusalem Post.

Клупов пояснил, что Турция стремится укрепить позиции в исламском мире и расширить влияние на Ближнем Востоке, что формирует основу ее внешнеполитической линии. Анкара рассматривает себя как наследницу Османской империи и активно продвигает идеи пантюркизма и панисламизма. Эти амбиции подкрепляются поддержкой союзников и вовлеченностью в региональные конфликты, включая противостояние с курдами и участие в сирийской повестке.

"На мой взгляд, вооруженный конфликт вполне возможен, и многое зависит от политической воли. Турция стремится занять лидирующее положение в исламском мире, особенно в суннитской его части, продвигая идеи объединения через пантюркизм и панисламизм. Одним из ключевых направлений ее политики является защита мусульман, причем не только на Ближнем Востоке, но и в более широком географическом контексте. Это системная линия, которая определяет ее действия", — отметил он.

По словам Клупова, официального объявления войны ждать не стоит — последний раз в мире войну объявлял Советский Союз Японии. Однако эскалация может принять другие формы: поддержка враждебных Израилю сил, прямое военное присутствие или установление контроля в воздушном пространстве. У Турции достаточно сил и средств для реализации такого сценария, и это создает серьезную угрозу.

"Ситуация осложняется еще и тем, что Турция является членом НАТО, а США выступают союзником Израиля. При этом внутри альянса нет единой позиции, многие страны не поддерживают действия Израиля и могут занять нейтральную или иную позицию. Возникает вопрос, как в таком случае будет работать пятая статья и каким образом альянс будет реагировать на возможное столкновение двух партнеров. В результате формируется крайне сложная и многовариантная конфигурация, где любое решение способно привести к серьезной эскалации", — подчеркнул специалист.

Эксперт добавил, что ситуация усугубляется формированием новых союзов на Ближнем Востоке. Он обратил внимание на взаимодействие Турции, Пакистана и Саудовской Аравии, а также возможное расширение этого блока. При этом наличие ядерного оружия у отдельных участников конфликта значительно повышает ставки и риски эскалации.

"Пакистан официально владеет ядерным оружием. Израиль владеет им неофициально. Америка, судя по тому, как она относится к Израилю, тоже не останется в стороне, а это еще одно ядерное государство. Кроме того, ситуация осложняется формированием союзов, в которые уже входит Пакистан вместе с Турцией и Саудовской Аравией, и обсуждается их расширение. В таких условиях возможность того, что вооруженный конфликт сначала перерастет в региональный, а затем и в более масштабный с угрозой применения ядерного оружия, вполне реальна", — указал Клупов.

Он обратил внимание на особенности стратегии Израиля, которые, по его словам, напрямую связаны с вопросом выживания государства. Страна не может позволить себе оборонительную тактику из-за ограниченной территории. В таких условиях ставка делается на упреждающие действия и активное давление на противников. Это, по мнению эксперта, объясняет жесткий характер военных операций в регионе.

"Израиль уже действует в рамках этой наступательной стратегии: то, что сейчас происходит с Ливаном, во многом повторяет ситуацию в Секторе Газа. Фактически идет разрушение и одновременное расширение зоны контроля, что укладывается в их логику выживания через давление на противников. При этом такая политика неизбежно сталкивается с интересами других игроков, в том числе Турции, которая также претендует на влияние в регионе. В результате это противостояние может усиливаться и переходить в более жесткую фазу", — заключил эксперт.