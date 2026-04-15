Будущее НАТО под вопросом: Столтенберг назвал срок, когда альянс распадётся

Силовые структуры » Военные новости

Бывший генеральный секретарь НАТО Столтенберг назвал вызовы альянсу перед лицом американских угроз.

Йенс Столтенберг
Фото: securityconference.de by Mueller / MSC, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Йенс Столтенберг заявил, что НАТО может не сохраниться в нынешнем виде уже через десять лет, а европейским союзникам придется брать на себя больше ответственности за оборону.

Бывший генсек альянса в интервью TV2 напомнил, что угрозы Дональда Трампа вывести США из НАТО, звучащие с 2018 года, нельзя считать пустыми словами. По его словам, странам Европы нужно увеличивать военные расходы и доказывать Вашингтону ценность союза, в котором состоят более 30 государств.

На этом фоне The Wall Street Journal пишет, что страны Европы и Канада обсуждают создание более самостоятельного оборонного блока внутри НАТО. Идею уже поддержала Германия, а к дискуссии подключились Великобритания, Франция, Польша, страны Северной Европы и Канада.

При этом, как отмечают источники, речь не идет о расколе альянса. Главная цель — сохранить систему сдерживания и военный потенциал даже при сокращении роли США.

Сам Трамп ранее снова раскритиковал НАТО, заявив, что союз "не был и не будет рядом" с Соединенными Штатами.

Столтенберг также резко критикует американцев за то, что они начали войну в Иране, отменив ядерное соглашение с ним.

"Важно оказывать сильное давление на Иран. Но при применении военной силы необходимо четко понимать, к чему это должно привести и насколько далеко вы готовы зайти", — сказал он.

Столтенберг возглавлял НАТО с 2014 по 2024 год. В тот же период Трамп отработал свой первый президентский срок.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
