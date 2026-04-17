Производители дронов для Украины замерли: Россия предупредила, но удары отложила

Публикация Минобороны России со списком европейских предприятий, производящих дроны для Украины, является сигналом о том, что Москва готова жестче реагировать на их участие в поставках вооружений, однако прямые удары по таким объектам могут привести к опасной эскалации. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт Александр Михайлов.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в соцсети X, что публикация Минобороны России со списком мест производства дронов для Украины в Европе является перечнем законных целей Вооруженных сил РФ.

Михайлов объяснил, что европейские страны выступают прежде всего производителями беспилотников, которые поставляются Украине. Официально ни одно государство ЕС не заявляло о запуске БПЛА со своей территории по России. При этом отдельные инциденты вызывают вопросы, но прямого подтверждения такой практики нет.

"Если бы, например, Германия начала запускать беспилотники со своей территории и поражать объекты в России, это вызвало бы практически мгновенную реакцию. Сначала асимметричную, а затем, возможно, и более жесткую. Но сейчас речь идет о поставках вооружения Украине, а не о прямых атаках. При этом европейские страны прекрасно понимают, куда направляются их беспилотники и как они используются", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что Россия пока ограничивается сигналами и предупреждениями, однако риторика постепенно ужесточается. Публикация данных о предприятиях показывает осведомленность Москвы о цепочках производства. При этом речь идет о странах НАТО, что резко повышает риски эскалации. Прямые удары по таким объектам могут привести к серьезным последствиям.

"Мы показываем, что знаем, где находятся эти предприятия, и в теории можем рассматривать их как законные цели, потому что они производят оружие против России. Но нужно понимать, что речь идет о странах НАТО, и любое прямое нападение может стать триггером масштабной военной эскалации между ядерной Россией и ядерным альянсом. Из-за беспилотников, которые используются против нас, развязывать ядерную войну как минимум нецелесообразно. Поэтому действовать нужно осторожно, поэтапно и без резких шагов, чтобы не довести ситуацию до неконтролируемого конфликта", — подчеркнул специалист.

Михайлов указал, что ситуация осложняется тем, что одни и те же страны поставляют беспилотники Украине и при этом сохраняют с Россией экономические и политические связи. Он отметил, что из-за такой двойственной позиции с каждым государством приходится выстраивать отдельный диалог. В одних случаях сохраняется тесное сотрудничество, включая энергетику и туризм, несмотря на участие в поставках вооружения.

"Например, Турция поставляет Украине беспилотники — сначала это были Bayraktar, сейчас уже другие модели. При этом она остается одним из основных направлений для российских туристов, куда ежегодно ездят сотни тысяч человек. Сохраняются торговые отношения, совместные проекты, включая энергетику, а также был опыт военно-технического сотрудничества, например поставка С-400. Такая ситуация и с другими странами, поэтому с каждой из них приходится выстраивать отдельный диалог", — подчеркнул специалист.

Михайлов считает, что Россия должна переходить к более жесткому формату взаимодействия с западными странами. Речь уже идет не о предупреждениях, а о формировании ультимативной позиции. Ранее Москва пыталась сдерживать эскалацию и апеллировала к международному праву, но этот этап, по его оценке, завершен.

"Нам нужно переходить к ультимативным тезисам в общении с коллективным Западом. Время уговоров, просьб и напоминаний о международном праве уже прошло. Мы должны открыто заявить странам-производителям вооружений, что будем рассматривать их как законные цели, если их техника продолжит использоваться против России. Причем делать это нужно публично — на уровне руководства страны или международных площадок, чтобы это услышал весь мир", — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что России не обязательно наносить удары по территории европейских стран, поскольку воздействовать можно на их военную инфраструктуру за пределами границ. Такой подход затруднит задействование механизмов коллективной обороны НАТО. При этом перед любыми действиями необходимо четко и публично обозначить ультиматум, чтобы все стороны понимали последствия дальнейших поставок вооружения.