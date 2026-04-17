Энергетический прорыв: Карелия ускоряет газификацию отдаленных поселков
Вторая жизнь шедевра: как карельский мрамор спасет облик Исаакиевского собора
Тамбовская строительная компания на грани банкротства из-за обвинений в мошенничестве
Власти Карелии установят виновных в блокировке дороги в "Можжевельнике" к 2026 году
Иллюзия как спасение: в каких случаях о смерти близкого не говорят
Весна перемен: когда на Сахалине завершится масштабная кампания по обновлению магистралей
ГАТИ ограничит движение в восьми районах Петербурга со второй половины апреля
В Москве состоялся первый показ постановки Булгаков с музыкой в новом жанре документально-музыкальный театр
Газовая революция: Якутия перевела 20 тысяч транспортных единиц на метан для оптимизации расходов

Ленинградская область наращивает оборону инфраструктуры за счёт резервистов в мобильных группах

Силовые структуры » Военные новости

 В Ленинградской области создадут дополнительные мобильные огневые группы для защиты воздушного пространства и критической инфраструктуры от атак беспилотников.

Решение принято по итогам заседания оперативного штаба, сообщил губернатор Александр Дрозденко. В обсуждении участвовали представители региональных и федеральных властей, силовых ведомств, а также руководители крупнейших предприятий области.

По словам главы региона, одним из ключевых направлений станет усиление 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО, которая дислоцирована в области. Правительство и предприятия критической инфраструктуры профинансируют материально-техническое обеспечение новых групп: закупку автомобилей, оборудования и инвентаря.

Мобильные огневые группы разместят на предприятиях и объектах критической инфраструктуры, после чего передадут в распоряжение воинских подразделений и 6-й армии ВВС-ПВО.

Для комплектования экипажей планируют привлекать резервистов. В первую очередь — ветеранов спецоперации, военнослужащих с боевым опытом и отставников Советской и Российской армии. Через Ленинградский областной военкомат им предложат заключать трёхлетние контракты по схеме резервистов.

Дрозденко уточнил, что резервисты также будут трудоустраиваться на предприятия и в организации критической инфраструктуры, чтобы участвовать в защите самих объектов. Срок пребывания на казарменном положении составит от двух до шести месяцев в зависимости от выбранного формата участия.

В течение последних недель Ленинградская область неоднократно подвергалась атакам БПЛА, поскольку в ней расположены крупные центры российского экспорта.

Дрозденко заявил, что Ленинградская область стала прифронтовым регионом.

"У нас самая протяжённая граница со странами недружественного блока НАТО. Наш регион стал не только приграничным, но и прифронтовым», — сказал он. 

Губернатор подчеркнул, что целью атак были «объекты экономики, портовые мощности, а также попытка посеять панику и вызвать социальное напряжение».

В регионе построены шесть специальных бетонных вышек, строятся ещё три. Устанавливаются посты технического наблюдения, в том числе на островах Финского залива, действует 80 мобильных огневых групп. До 1 июня стоит задача создать еще 54, возводятся опорные пункты и фортификационные сооружения для пограничников.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Мясо будет таять во рту: шеф-повар назвал лучший маринад для шашлыка и главную ошибку у мангала
Еда и рецепты
Мясо будет таять во рту: шеф-повар назвал лучший маринад для шашлыка и главную ошибку у мангала
В ЕС признали, что денег на поддержку людей нет. Пусть привыкают
Бизнес
В ЕС признали, что денег на поддержку людей нет. Пусть привыкают
Популярное
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям

Рассказываем об уникальных способностях самого тяжелого охотника планеты, который противостоит гигантским кальмарам и координирует атаки в полной темноте океана.

Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Всего 2 ложки — и побелка не смоется до следующей весны: хитрый трюк опытных агрономов, который экономит силы
В ЕС признали, что денег на поддержку людей нет. Пусть привыкают
А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Саид Гафуров Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова
Кроваво-красная лавина у забора: этот куст-рекордсмен заменит сотню гладиолусов и сбережет нервы
Джинсовку — на антресоли: названа вещь, которая стала новым символом роскоши весной 2026 года
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Последние материалы
Власти Карелии установят виновных в блокировке дороги в "Можжевельнике" к 2026 году
Как убрать жир с ног без похудения до костей: метод сохранения мышц для тех, кто боится дряблой кожи
Иллюзия как спасение: в каких случаях о смерти близкого не говорят
Весна перемен: когда на Сахалине завершится масштабная кампания по обновлению магистралей
Старый антифриз — скрытая угроза: эксперты объяснили, когда пора его менять
Ленинградская область наращивает оборону инфраструктуры за счёт резервистов в мобильных группах
ГАТИ ограничит движение в восьми районах Петербурга со второй половины апреля
В Москве состоялся первый показ постановки Булгаков с музыкой в новом жанре документально-музыкальный театр
Газовая революция: Якутия перевела 20 тысяч транспортных единиц на метан для оптимизации расходов
Больше чем цифры. Стратегия успеха Михаила Кобаненко в мировом финсекторе
