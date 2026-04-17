Ленинградская область наращивает оборону инфраструктуры за счёт резервистов в мобильных группах

В Ленинградской области создадут дополнительные мобильные огневые группы для защиты воздушного пространства и критической инфраструктуры от атак беспилотников.

Решение принято по итогам заседания оперативного штаба, сообщил губернатор Александр Дрозденко. В обсуждении участвовали представители региональных и федеральных властей, силовых ведомств, а также руководители крупнейших предприятий области.

По словам главы региона, одним из ключевых направлений станет усиление 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО, которая дислоцирована в области. Правительство и предприятия критической инфраструктуры профинансируют материально-техническое обеспечение новых групп: закупку автомобилей, оборудования и инвентаря.

Мобильные огневые группы разместят на предприятиях и объектах критической инфраструктуры, после чего передадут в распоряжение воинских подразделений и 6-й армии ВВС-ПВО.

Для комплектования экипажей планируют привлекать резервистов. В первую очередь — ветеранов спецоперации, военнослужащих с боевым опытом и отставников Советской и Российской армии. Через Ленинградский областной военкомат им предложат заключать трёхлетние контракты по схеме резервистов.

Дрозденко уточнил, что резервисты также будут трудоустраиваться на предприятия и в организации критической инфраструктуры, чтобы участвовать в защите самих объектов. Срок пребывания на казарменном положении составит от двух до шести месяцев в зависимости от выбранного формата участия.

В течение последних недель Ленинградская область неоднократно подвергалась атакам БПЛА, поскольку в ней расположены крупные центры российского экспорта.

Дрозденко заявил, что Ленинградская область стала прифронтовым регионом.

"У нас самая протяжённая граница со странами недружественного блока НАТО. Наш регион стал не только приграничным, но и прифронтовым», — сказал он.

Губернатор подчеркнул, что целью атак были «объекты экономики, портовые мощности, а также попытка посеять панику и вызвать социальное напряжение».

В регионе построены шесть специальных бетонных вышек, строятся ещё три. Устанавливаются посты технического наблюдения, в том числе на островах Финского залива, действует 80 мобильных огневых групп. До 1 июня стоит задача создать еще 54, возводятся опорные пункты и фортификационные сооружения для пограничников.