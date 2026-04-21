Итоги «Южной» группировки За март–апрель, по словам Герасимова, освобождены 34 населённых пункта и около 700 кв. км. С начала 2026 года под контроль перешли 80 населённых пунктов и более 1 700 кв. км. Он отдельно отметил «полное завершение освобождения» Луганской Народной Республики.

Наступление на южном направлении Продолжается продвижение в районе Славянско-Краматорского и Константиновского укрепрайонов: в марте освобождены шесть населённых пунктов, в апреле — Диброво. На северном фланге — продвижение «широким фронтом» в направлении Славянска и Краматорска, передовые подразделения, как утверждается, находятся примерно в 12 км и 7 км от восточных окраин городов. Сообщается о уличных боях в Кривой Луке и штурме в Константиновке, включая районы северо-восточной и юго-западной жилой застройки, а также бои в пригородах — Новодмитровке и Ильиновке.

«Север» Создание «полосы безопасности» на территории Сумской и Харьковской областей Украины: в марте освобождены 15 населённых пунктов, в апреле — Волчанские хутора и Зыбино.

«Запад» Наступление на широком фронте: в марте — освобождение восьми населённых пунктов. Также сообщалось о завершении ликвидации окружённых формирований ВСУ на восточном берегу реки Оскол южнее Купянска-Узлового. Уличные бои, по данным Генштаба, идут в Боровой, Святогорске, Студенке и Старом Караване.

Краснолиманское направление («Восток»/штурмовой участок) В качестве наиболее активного участка названа зона вокруг Красного Лимана: штурмовые подразделения продолжают освобождение, под контролем, как утверждается, около 70% территории города.

«Центр» и линия к Доброполью Расширение зоны контроля и продвижение в направлении Доброполья: освобождены Гришино и Павловка; завершается «зачистка» Новый Донбасс. Также продолжаются бои за Белицкое. В Новопавловке, по данным Генштаба, под российским контролем находится более 75% территории.

«Восток» Утверждается, что группировка удерживает инициативу и продвигается на запад в восточной части Запорожской области. Сообщается, что за февраль–март украинские подразделения провели более 170 контратак, потеряв, по оценке Генштаба, свыше 3 тысяч человек и более 160 единиц техники, но не достигли целей. Герасимов также обвинил командование ВСУ в информационной кампании и в заявлениях о возвращении 480 кв. км. Сообщается, что потери позиций на направлениях Великомихайловка и Покровское не допущены. Западнее Гуляйполя освобождены Бойково и Луговское, бои идут в Воздвижевке и на подступах к Верхней Терсе и Комсомольскому.