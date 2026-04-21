Тайный маршрут дронов: какие страны могли стать стартовой площадкой для атак на Россию

Атаки беспилотников на объекты в Краснодарском крае могли осуществляться с территории Турции, Грузии или Румынии, поскольку массированные налеты дронов вряд ли остались бы незамеченными при пролете через зоны ПВО на Херсонском и Запорожском направлениях. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт по безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов.

Ранее после атаки на морской порт в Туапсе произошел разлив нефтепродуктов в море. После очередной атаки в ночь на 20 апреля были зафиксированы новые очаги возгорания.

Герасимов пояснил, что определить направление запуска беспилотников можно только с учетом маршрутов их полета и работы систем ПВО. Ключевым фактором становится то, проходят ли дроны через контролируемые зоны или обходят их. От этого зависит, какие версии можно считать более вероятными.

"Определить, с какой именно территории запускались дроны, пока сложно, здесь нужно разбираться. Это может быть Грузия, возможно, Румыния, не исключены и другие сопредельные направления. Потому что надо смотреть, как они летят, через какие участки проходят, как работает ПВО. Если дроны пролетают над нашими территориями, их должны сбивать, поэтому без такого анализа говорить точно, откуда был запуск, преждевременно", — отметил он.

Аналитик указал, что особое значение имеет работа противовоздушной обороны на южных направлениях. Если удары не фиксируются в зонах плотного контроля, это меняет картину происходящего. В таком случае рассматриваются маршруты, которые позволяют обойти эти участки. Это сужает круг возможных направлений.

"Здесь надо смотреть ситуацию с насыщением средств ПВО на Херсонском и Запорожском направлении. Если дроны летят на Краснодарский край через наши новые территории и пролетают над нашими группировками, их должны сбивать. Если массовые налеты там не проходят, тогда остаются варианты — это Одесса, это Румыния. Возможно, Грузия, Турция. То есть речь идет о сопредельных территориях", — подчеркнул специалист.

Он также отметил, что ранее уже фиксировались атаки беспилотников по российским регионам, которые могли осуществляться с территорий соседних стран. Такие случаи остаются без должного внимания и не получают четкой оценки.

"Если учитывать предыдущие случаи, например атаки на Ленинградскую область, которые, по имеющимся данным, шли с территории Финляндии и Эстонии, то, по сути, эти страны становятся участниками конфликта. Но пока, скажем так, на это никто особо внимания не обращает. И на официальном уровне эта тема тоже не получает должной оценки", — заключил Герасимов.