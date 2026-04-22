Трамп запросил рекордный военный бюджет: на что США готовы потратить 1,5 триллиона долларов

Силовые структуры » Военные новости

Рекордное увеличение оборонного бюджета США может быть связано не только с необходимостью пополнить запасы вооружений после крупных военных расходов, но и с подготовкой Вашингтона к новым силовым сценариям. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Дональд Трамп
Фото: Donald Trump by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

Ранее агентство Reuters сообщило, что Пентагон обнародовал детали запроса президента США Дональда Трампа на оборонный бюджет в размере 1,5 трлн долларов на 2027 финансовый год.

Дандыкин отметил, что рекордный рост оборонного бюджета США говорит не только о необходимости восполнять запасы вооружений, но и о вероятной подготовке к новым конфликтам. По его словам, Вашингтон уже понес крупные военные расходы и, судя по всему, закладывает новые траты на будущее.

"Я думаю, нельзя исключать, что этот бюджет связан с подготовкой к новым конфликтам. Особенно с учетом того, что происходит сейчас: за последний месяц США уже сильно потратились и, судя по всему, собираются тратить дальше. Американское оружие, по сути, одно из самых дорогих в мире, потому что включает множество дорогостоящих компонентов. Поэтому, если они действительно рассчитывают еще на какие-то военные сценарии, такой рост расходов выглядит вполне объяснимым", — подчеркнул он.

Специалист пояснил, что речь идет и о долгосрочных вложениях, поскольку производство кораблей и других сложных вооружений требует времени и больших ресурсов. При этом США, по его оценке, уже сейчас вынуждены срочно пополнять арсеналы. В первую очередь это касается запасов Patriot, Tomahawk и других систем, которые быстро расходуются в условиях конфликта в Иране.

"Конфликт требует огромных средств. США уже смотрят и на другие направления — Кубу или Гренландию, а это тоже потребует денег, поэтому Вашингтону, судя по всему, придется печатать деньги и наращивать госдолг. Противоречия между Западной Европой и США во многом условны: прямые поставки Украине американцы переложили на Европу, а сами переключились на Иран. При этом главным экономическим соперником для них остается Китай, а Россия как самая мощная ядерная держава тоже воспринимается как серьезная угроза", — заключил Дандыкин.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
