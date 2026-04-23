Европейские маневры у границ РФ: что задумал Запад в отношении Калининградской области

Силовые структуры » Военные новости

Без поддержки США страны Запада не пойдут на реальную попытку захвата Калининграда, а нынешняя активность Евросоюза и НАТО сводится в основном к провокационным учениям у российских границ. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой России Сергей Липовой.

Фото: defenceimagery.mod.uk by Sgt Jonathan Lee van Zyl, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко в интервью РИА Новости заявил, что западные страны отрабатывают сценарии морской блокады и захвата Калининградской области во время учений ОБСЕ.

Липовой указал, что главным сдерживающим фактором для стран Европы остается отсутствие прямой американской поддержки. Без участия Вашингтона, по его мнению, ни Евросоюз, ни НАТО не готовы идти на резкое обострение с Россией. Поэтому на практике все сводится к военным маневрам и другим демонстративным шагам у российских границ.

"Без поддержки Америки Запад против России не пойдет ни на что. Максимум, на что он способен, — это проведение учений, показательных действий, которые, как им кажется, должны устрашать Россию. То, что на Калининград смотрят как на часть европейской территории, ни для кого не секрет. И то, что планы захватить его и присоединить к европейской территории вынашиваются, просматривается в заявлениях и провокационных действиях в районе Калининграда и Балтийского моря", — подчеркнул он.

Специалист отметил, что в последние месяцы западная активность у российских рубежей становится все более настойчивой. На этом фоне в Европе продолжают искать новые способы давления на Москву и новые точки для обострения ситуации. Однако без прямого участия Вашингтона такой курс, по его оценке, не сможет перейти в стадию реального военного конфликта.

"Такие действия идут по нарастающей, потому что Евросоюз и НАТО усиленно ищут место, где можно было бы устроить крупную провокацию, втянуть в нее Россию и дальше уже перейти к более жесткому сценарию, но только при условии поддержки США. Однако Соединенным Штатам сейчас не до НАТО и не до Евросоюза. Поэтому европейским союзникам пока остается лишь проводить учения у границ России", — заключил Липовой.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.