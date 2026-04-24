Силовые структуры » Военные новости

Переброска иностранных наемников под Волчанск связана с тем, что ВСУ считают это направление приоритетным и пытаются сдержать продвижение российских войск, открывающее выход на оперативный простор. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт, Герой России, участник войны в Афганистане Рустем Клупов.

Наемник на Украине
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ранее в российских силовых структурах сообщили ТАСС, что командование ВСУ для исправления положения на волчанском направлении перебросило туда иностранных наемников.

Клупов отметил, что Волчанское направление стало одним из ключевых участков на северном отрезке фронта. С начала 2026 года российские войска, по его оценке, активно продвигаются на выбранных направлениях, а украинская оборона на Сумском и Харьковском участках постепенно отодвигается. 

"Украинское командование считает Волчанское направление приоритетным, потому и сосредотачивает там усилия. Этот участок открывает нашим войскам выход на оперативный простор, поэтому для ВСУ важно попытаться сдержать продвижение именно здесь. Применение наемников на этом направлении показывает, что украинская армия не способна остановить наше наступление силами подразделений, укомплектованных украинцами. Поэтому на их поддержку и перебрасывают иностранных наемников", — сказал он.

Само появление иностранных бойцов, по словам военного эксперта, не является для российских войск новым или неожиданным фактором. За время боевых действий такие формирования уже встречались на разных участках фронта. Гораздо важнее, по его оценке, то, какие задачи таким формированиям поручают в зоне боевых действий.

"С наемниками мы встречались в течение этого конфликта: были наемники из Польши, из Америки, из латиноамериканских стран, было много из Грузии. Поэтому для нас это большой проблемы не создает. Наемников обычно используют либо в виде заградительных отрядов, либо в виде самых элитных, в кавычках, частей, с которыми не жалко распрощаться. Они не делают социальную погоду в украинском обществе", — отметил эксперт.

Он объяснил, что использование наемников может быть связано не только с военной необходимостью, но и с внутриполитическими расчетами Киева. Потери среди украинских военнослужащих становятся заметной темой внутри страны, тогда как гибель иностранцев воспринимается иначе.

"Если Украина несет большие потери среди украинских солдат, это отмечается на всех уровнях: в СМИ и в Раде. Если большие потери несут наемники, это их личная судьба, с ними расчет идет только в долларе. Моральной ответственности за них украинское командование не несет. Сами наемники тоже не несут ее, когда их ставят в заградотряды и они расстреливают украинских солдат, пытающихся оставить позиции. Судьба наемника предопределена: он взял деньги, чтобы умереть или разбогатеть, но историй о разбогатевших наемниках я не знаю", — заключил Клупов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
