Кредит ЕС запустит новый поток оружия на Украину: главная проблема вскроется по дороге к фронту

Силовые структуры » Военные новости

Кредит ЕС на 90 миллиардов евро может временно помочь Украине закупать вооружения, закрывать расходы на логистику, тыл и выплаты, но не способен остановить продвижение российской армии: поставки растянутся на месяцы, часть оружия может быть уничтожена на складах и маршрутах, а часть — уйти на черный рынок. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт Александр Михайлов.

Украинский президент Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Украинский президент Владимир Зеленский

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что ЕС преодолел тупиковую ситуацию и предоставит Украине 90 миллиардов евро кредита, а также принял 20-й пакет санкций. По ее словам, ЕС предоставит Украине все, что нужно, чтобы удержать свои позиции.

Михайлов отметил, что новый кредит сможет лишь временно поддержать Киев, но не решит его ключевых военных и финансовых проблем. Само согласование помощи шло тяжело и затянуто, что показывает растущую усталость Европы от постоянного финансирования Украины. На этом фоне такой крупный транш, по его словам, может оказаться для Киева последним.

"Любая военная и финансовая помощь позволяет противнику закупить вооружения, оплатить армию, логистику и тыл, то есть продержаться еще какое-то время. Но этот кредит рассчитан на два года, а с учетом того, как сложно его согласовывали, вероятнее всего, он станет последним крупным траншем для Киева. Европейское общество против таких расходов, потому что понимает: Украина деньги не вернет. А заявления о погашении кредита за счет репараций от России вызывают только смех — никаких репараций Россия платить не будет", — подчеркнул Михайлов.

Специалист допустил, что из 90 млрд евро около 60 млрд должны пойти на вооружения — примерно по 2,5 млрд евро в месяц. Эти средства пополнят украинские арсеналы, но не закроют ключевые пробелы ВСУ: Киев лучше обеспечен дронами, тогда как по бронетехнике, артиллерии, ПВО, РЭБ и авиации остаются серьезные проблемы. Главная задача помощи — удерживать линию обороны, которая постепенно сдвигается на запад, а не переломить ситуацию.

"Если смотреть статистику за январь, февраль, март и половину апреля 2026 года, под контроль России перешли 1,7 тыс. кв. км. Это немало: за каждый квадратный километр приходится по-настоящему драться, идут кровавые бои, а большое число дронов мешает маневрам. С начала года освобождено 80 населенных пунктов. Украина за это время не взяла под контроль ни одного. Поэтому продвижение российской армии очевидно и для западных спонсоров", — пояснил эксперт.

Михайлов считает, что далеко не вся закупленная помощь попадет на передовую. Поставки будут растянуты на месяцы: вооружения нужно купить, довезти до Польши, перегрузить, распределить по складам и только затем малыми партиями отправлять ближе к фронту. На этих этапах российские войска продолжат работать по складам, логистике и местам распределения вооружений.

"Нельзя сразу купить вооружений на 60 млрд евро и на следующий день поставить их на фронт. Это долгий процесс: оружие будут везти, перегружать, доставлять малыми партиями и складировать. По этим складам будут работать наши наступательные вооружения, поэтому до фронта доедет далеко не все. Думаю, дойдет около трети, а остальное уничтожат на складах или в пути. Значительная часть может уйти на черный рынок: раньше 10–15% западного оружия уже утекало по серым и черным каналам", — прогнозирует он.

Оставшиеся около 30 млрд евро, по словам военного эксперта, пойдут на бюджет Украины: погашение долгов, зарплаты бюджетникам и другие обязательства государства. Михайлов допустил, что из-за старых кредитов Киеву может потребоваться часть денег и на расчеты с западными структурами, которые финансировали Украину с 2022 года.

"Помимо задолженностей перед бюджетниками, армией и украинским государством, есть еще обязательства перед западными спонсорами. Возможно, им придется залезть в те 60 млрд евро, которые выделены на военную помощь. Западные кредиторы не могут получить обратно деньги, которые предоставляли Украине еще в 2022–2023 годах. Там тоже есть внутренняя борьба в Европе: банки спрашивают, где проценты и где тело кредита, а политики разводят руками и говорят, что пока такой возможности нет", — сказал Михайлов.

Он добавил, что решение о новом кредите может усилить протестные настроения в Европе. Многие жители готовы поддерживать Украину на словах, но резко реагируют, когда речь идет о деньгах налогоплательщиков и расходах из национальных бюджетов. Из-за этого рейтинги правящих партий будут снижаться, а летом в Германии, Польше, Франции, Италии и Нидерландах могут пройти уличные протесты.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
