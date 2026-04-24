ФСБ предупреждает о системной работе Украины, чтобы настроить российское общество против государства

Украинские спецслужбы отслеживают темы, которые могут расколоть общество в России, и планируют теракты. Таким был предполагаемый подрыв чиновника Роскомнадзора.

Спецслужбы России с автоматами АК74М
Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Спецслужбы России с автоматами АК74М

ФСБ выявила вербовку молодых россиян через онлайн-чаты протестов против ограничений в сети для подготовки радикальных акций против органов регулирования интернета.

Речь идёт о покушения на руководство Роскомнадзора. По версии спецслужбы, взрыв автомобиля чиновника готовил россиянин 22-х лет. Он был ликвидирован при вооружённом сопротивлении. Сообщается также о задержании семи человек — операции прошли в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле. ФСБ уточняет, что задержанные были сторонниками "праворадикальной и неофашистской идеологии".

У них изъяли самодельное взрывное устройство массой около 1 кг, гранату Ф-1, пистолет Макарова с глушителем, два газовых пистолета, рации.

Поступающая в ФСБ России информация свидетельствует об активной деятельности украинских спецслужб, направленной на срыв проводимых в Российской Федерации мероприятий по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировке мессенджера Telegram", — сообщил ЦОС ФСБ".

ФСБ отмечает, что противником давно применяется глобальная система воздействия через интернет для радикализации российских подростков и молодёжи, навязывается правовой нигилизм, ненависть к людям, тяга к насилию, массовым убийствам и совершению суицида. Так, в 2018 году в ходе нападения на Политехнический колледж в Керчи, осуществленного при координации украинского куратора, погибло 20 человек, 67 были ранены. С указанного времени совершено 20 нападений на российские образовательные учреждения, в результате которых 57 человек погибли, 203 — ранены. На стадии подготовки пресечены 306 вооруженных нападений.

Вал подобной информации свидетельствует об огромной работе, которую ведёт киевский режим против РФ. Противник внимательно смотрит и специально выбирает темы, которые можно использовать для вызова протестных настроений. В корне ликвидировать терроризм возможно только через ликвидацию режима, именно поэтому растут запросы населения на скорейшее достижение целей СВО. 

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
