Удары стихии или ошибки людей: эксперты раскрыли природу катастрофы в Махачкале
Туристический сезон под вопросом: масштабное загрязнение охватило побережье до Архипо-Осиповки
Старый Саратов уходит под ковш: в Октябрьском районе Саратова демонтируют вековую постройку
Санкции против России зацепили Китай: Брюссель может дорого заплатить за рискованный шаг
Спиртное крадет ресурс мозга: организм помнит даже те дозы, которые кажутся безобидными
Совкомбанк присоединился к программе лояльности Ozon Зелёная цена
ИИ вступает в войну с телефонными мошенниками: полная победа откладывается на десятилетия
Эпоха дешевой ипотеки прошла: ввод жилья на Кубани показал резкое падение
Конец эпохи парилок: в Удмуртии планируют зачистить рынок электронных сигарет

Покушение на Трампа вскрыло наболевшую проблему США: место нападения выбрали не случайно

Покушение на президента США Дональда Трампа стало проявлением серьезного раскола в американском обществе, отметил профессор ГАУГН, главный научный сотрудник института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук Александр Петров. О возможных политических последствиях нападения эксперт рассказал в эфире Pravda.Ru.

President Trump at Davos (49419286803)
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
President Trump at Davos (49419286803)

Петров считает, что место нападения было выбрано неслучайно. По его словам, сама локация отсылает к одному из самых известных эпизодов политического насилия в истории США.

"По всей видимости, это все же была попытка покушения. И место выбрано неслучайно. Гостиница Hilton, которая находится фактически в центре Вашингтона. Она печально известна, тем, что в восемьдесят первом году там было совершено покушение на Рольданда Рейгана", — отметил Петров.

Историк подчеркнул, что инцидент не стоит рассматривать только как отдельный эпизод. Он связал его с глубокой политической поляризацией в США и противостоянием сторонников демократов и республиканцев.

"Ощество взбудоражено как никогда. Речь идет о серьезном расколе в американском обществе, американском обществе, разделенном по принципу демократы — республиканцы", — пояснил эксперт.

По оценке Петрова, произошедшее теперь может стать частью политической борьбы. Республиканцы, по его словам, будут указывать на среду, из которой вышел нападавший, а демократы — использовать событие как аргумент в споре о политических свободах, демократии и политкорректности.

Полная запись разговора с Александром Петровым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои
Военные новости
Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои
Тушь больше не подведёт: 5 хитростей делают ресницы густыми без комков и склеивания
Красота и стиль
Тушь больше не подведёт: 5 хитростей делают ресницы густыми без комков и склеивания
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Садоводство, цветоводство
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Популярное
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки

Особая техника работы с верхушечными почками позволяет изменить архитектуру куста и перенаправить жизненные соки растения на формирование плодовой массы.

Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки
Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
Скумбрия бездетна? Секретная причина, по которой в этой рыбе никогда не находят икринок
10 минут в день: простая растяжка рук, которая убирает усталость и зажимы в плечах и шее
Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои Любовь Степушова Катастрофа на ЧАЭС: как Чернобыль можно было остановить и как реактор превратили в бомбу Олег Володин Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин
Смерть застала их врасплох: что заставило целый флот превратиться в ледяной склеп с живыми мертвецами
Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои
Попытка поймать призрака: почему Буревестник стал неразрешимой загадкой для инженеров Пентагона
Попытка поймать призрака: почему Буревестник стал неразрешимой загадкой для инженеров Пентагона
Последние материалы
Стамбул вместо Дохи: хитрый маршрут на Мальдивы, который спасает отпуск туристам
Покушение на Трампа вскрыло наболевшую проблему США: место нападения выбрали не случайно
Пенсионная математика выживания: сколько вы реально получите без стажа и взносов
Архитектура ужина: как превратить обычное мясо по-французски в кулинарный шедевр
Ошибка, которую совершают все: почему закрытые глаза превращают ваш слух в бесполезный фильтр
Развод кажется концом — но один момент меняет всё: мало кто это понимает
Избавьтесь от цепей на шее: четыре эффективных способа убрать холку в домашних условиях
Город-призрак у теплого моря: почему Приморско-Ахтарск теряет людей и перспективы
Удары стихии или ошибки людей: эксперты раскрыли природу катастрофы в Махачкале
Столицу накрывает новая угроза — почему вода теперь приходит внезапно и без предупреждения
