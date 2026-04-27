Покушение на Трампа вскрыло наболевшую проблему США: место нападения выбрали не случайно

Покушение на президента США Дональда Трампа стало проявлением серьезного раскола в американском обществе, отметил профессор ГАУГН, главный научный сотрудник института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук Александр Петров. О возможных политических последствиях нападения эксперт рассказал в эфире Pravda.Ru.

Петров считает, что место нападения было выбрано неслучайно. По его словам, сама локация отсылает к одному из самых известных эпизодов политического насилия в истории США.

"По всей видимости, это все же была попытка покушения. И место выбрано неслучайно. Гостиница Hilton, которая находится фактически в центре Вашингтона. Она печально известна, тем, что в восемьдесят первом году там было совершено покушение на Рольданда Рейгана", — отметил Петров.

Историк подчеркнул, что инцидент не стоит рассматривать только как отдельный эпизод. Он связал его с глубокой политической поляризацией в США и противостоянием сторонников демократов и республиканцев.

"Ощество взбудоражено как никогда. Речь идет о серьезном расколе в американском обществе, американском обществе, разделенном по принципу демократы — республиканцы", — пояснил эксперт.

По оценке Петрова, произошедшее теперь может стать частью политической борьбы. Республиканцы, по его словам, будут указывать на среду, из которой вышел нападавший, а демократы — использовать событие как аргумент в споре о политических свободах, демократии и политкорректности.

