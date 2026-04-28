Заявления меняются, подготовка идет: почему Трамп не может отступить от Ирана

Даже возможное смягчение риторики президента США Дональда Трампа по Ирану не означает пересмотра курса Вашингтона: военная подготовка уже запущена, а отказ от сценария без достижения целей грозит серьезными внутриполитическими последствиями. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт, Герой России, участник войны в Афганистане Рустем Клупов.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что Дональд Трамп, скорее всего, не примет последнее предложение Ирана по урегулированию конфликта.

Клупов предложил оценивать заявления президента США не как окончательный разворот курса, а как часть его манеры действовать ситуативно. Реальную позицию Вашингтона по Ирану следует оценивать не по отдельным высказываниям Трампа, а по практическим шагам США.

"Трампа нужно рассматривать через его психотип. Он очень зависим от настроения и быстротечных решений, поэтому может быстро менять позицию. Непредсказуемость — самая главная опасность в большой политике: и для того, кто меняет решения, и для всех остальных. При этом существует управляемый хаос, с помощью которого можно зарабатывать большие деньги. Смена позиции Трампа может быть связана с тем, сколько зарабатывает его команда, а не с геополитической и военно-стратегической обстановкой", — сказал он.

Военный эксперт указал, что реальная динамика вокруг Ирана должна оцениваться по военной подготовке, а не по заявлениям из Вашингтона. Уже запущенные процессы трудно остановить без серьезных политических потерь. В этой логике даже возможные мирные заявления Трампа не отменяют накопленную инерцию американской машины.

"На земле все указывает на то, что американцы, как и прежде, намерены довести дело с Ираном до конца. Они уже потратили значительные средства на формирование ударных группировок, хотя этот процесс еще не завершен. Речь может идти о сухопутной или комплексной операции с участием Военно-морского флота, ВВС, сухопутных войск, космических сил и других структур США. При этом разведпризнаков подготовки ядерного удара на сегодняшний день нет, хотя политики уже начинают обсуждать и такой сценарий", — отметил Клупов.

Эксперт считает, что отход от иранского курса после понесенных затрат стал бы для Трампа тяжелым политическим поражением. По его словам, США не могут просто уйти, не добившись целей: такой шаг может обернуться для американского лидера угрозой импичмента, ростом напряжения внутри политической системы и потерей поддержки электората.