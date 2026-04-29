Киев замахнулся на оружейный бизнес: что толкает Украину на конкурентную борьбу с США

Силовые структуры

Заявления Украины о планах экспортировать оружие могут быть не столько торговой инициативой, сколько попыткой Владимира Зеленского напомнить о себе администрации президента США Дональда Трампа на фоне разногласий с Вашингтоном. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт Александр Михайлов.

Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что Украина займется экспортом вооружения в страны-партнеры.

Михайлов считает, что заявления Владимира Зеленского о поставках вооружений прежде всего имеют политический смысл. По его оценке, такие темы Киев поднимает в моменты, когда украинскую сторону долго не принимают в Белом доме или когда возникают противоречия с администрацией президента США. Эксперт связал это с попыткой вернуть внимание Вашингтона к украинской повестке.

"Традиционно ключевым производителем и поставщиком вооружений в мире являются Соединенные Штаты. Причем они идут с большим отрывом от Китая, России и других оружейных держав. Поэтому любые заявления на международной арене по вопросам вооружений вызывают у администрации США не очень приятную реакцию. Если в Белом доме не поднимают трубку, Зеленский, по сути, делает заявление о том, что будет кому-то поставлять оружие, и рассчитывает, что оттуда ему перезвонят", — пояснил он.

Особенно чувствительным для США эксперт назвал ближневосточное направление. Вашингтон десятилетиями занимал там ведущие позиции как поставщик вооружений и военных технологий. Поэтому попытки Киева заявить о себе на этом рынке могут восприниматься американской стороной болезненно.

"Именно США обычно разрабатывали военные технологии, производили вооружения и поставляли их в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Бахрейн и другие страны региона. Визиты Зеленского на Ближний Восток были связаны не с тем, что Украина действительно будет что-то поставлять. Европейской команде вместе с ним было важно напомнить Трампу, что они тоже считают себя авторами внешней политики и самостоятельными игроками. При этом европейские страны, в отличие от Украины, входят в альянс и в этом отношении зависят от США", — объяснил эксперт.

При этом Михайлов отделил политические заявления Киева от реальных производственных возможностей Украины. Он отметил, что страна способна выпускать отдельные виды вооружений, но значительная часть таких проектов зависит от иностранных технологий. В первую очередь, по оценке эксперта, речь идет не о полноценном самостоятельном производстве, а о сборке.

"Украина может производить определенные типы вооружений, но в основном это касается беспилотных изделий. Технологии, которые при этом применяются, не являются украинскими. Это немецкие, британские, итальянские, израильские и американские разработки, которые попали в ОПК Украины через передачу вооружений от стран-партнеров. То есть они занимаются прежде всего сборкой из комплектующих", — сказал специалист.

Михайлов добавил, что сборку из иностранных комплектующих можно развернуть не только на Украине, но и в любой стране с производственными линиями. У Киева оставался ракетный задел после распада СССР и наследования более 400 предприятий ОПК, однако значительная часть оружейных производств была уничтожена российскими наступательными вооружениями. Поэтому заявления об экспорте он считает способом Зеленского вести внешнеполитическую игру с США.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
