Лондон объявил о создании нового военного союза против России в дополнение к НАТО

Британия намерена создать новый военный союз чтобы противостоять "российским угрозам на севере".

Эсминец HMS Dragon ВМФ Британии

Начальник штаба ВМФ Британии генерал Гвин Дженкинс, выступая перед аудиторией в аналитическом центре по вопросам обороны RUSI, сообщил, что Лондон создаёт новый военный союз "в дополнение к НАТО".

Его задачей станет противодействие России "на северном направлении". Дженкинс прямо заявил о "российской угрозе", сообщив, что "вторжения" России в британские воды за последние два года увеличились почти на треть и что только в 2025 году ВМФ Британии пришлось "десятки раз реагировать на угрозы со стороны надводных кораблей российского флота". Он добавил, что наиболее опасные риски исходят от возобновления Россией инвестиций в свои подводные программы, предупредив, что все признаки указывают на то, что ситуация будет только ухудшаться.

По словам английского генерала, британский ВМФ "обладает уникальными возможностями" для продвижения своей инициативы, указав на соглашение с Норвегией и экспорт фрегатов типа 26 в Норвегию и Канаду как на свидетельство уже заложенной основы. Он выразил надежду, что аналогичные соглашения вскоре будут заключены и с "другими северными союзниками", показавшими большой интерес к планам создания "семейства союзных флотов, чего не происходило десятилетиями".

Дженкинс подчеркнул, что в ближайшие два года рядом с британскими военными кораблями будут курсировать "беспилотные эскортные корабли" — крупные морские беспилотники, в рамках усилий по наращиванию военного потенциала.

Предполагается, что привлечены к инициативе будут 10 членов Объединенных экспедиционных сил (JEF) созданных в 2014 году, куда входят кроме ВМФ Британии, флоты Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии. Командование новым альянсом будет осуществляться из Нортвуда, Лондон. Причем силы JEF уже постоянно проводят учения по "взлому" обороны Калининграда.

Как отмечает военный аналитик Алексей Рамм, вероятно, на этот раз речь идёт о создании угрозы Мурманской области и находящимся там российским военным базам. Недаром британское командование обозначает три наиболее сильные российские зоны A2/D2 (эшелонированной обороны для сдерживания противника) — Крым, Калининград и Североморск.

Однако западные СМИ выражают сомнения в успехе британской инициативы. The Guardian пишет, что хотя Лондон угрожал конфисковать связанные с Россией танкеры "теневого флота", он этого не сделал. И теперь они свободно движутся через Дуврский пролив, игнорируя предупреждение Лондона от 25 марта. С тех пор, по данным издания, через британские воды прошли 98 танкеров, подпадающих под санкции.

Со своей стороны Politico указывает, что проблемы с военно-морскими ресурсами Британии стали очевидны после провала операции по развертыванию эсминца HMS Dragon в Средиземном море для защиты Кипра от иранских БПЛА. Он "опоздал" из-за неполадок и сразу ушёл с позиции на ремонт. Сейчас у Британии остался всего один готовый к бою эсминец, задействованный на Крайнем Севере.