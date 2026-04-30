Десять стран объединяют флоты у границ РФ: какие регионы России попадают в зону риска

Создание объединенных военно-морских сил десяти стран на севере Европы может усилить давление на Россию в Балтийском и Арктическом регионах, особенно с учетом угроз Калининградской области, Санкт-Петербургу и Финскому заливу. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Ранее газета The Guardian сообщила, что глава Королевского флота Великобритании Гвин Дженкинс заявил о планах создать с девятью другими государствами объединенные военно-морские силы и разместить их на севере Европы для реагирования на якобы угрозы со стороны России.

Дандыкин объяснил, что новая военно-морская инициатива не выглядит прямым сигналом к немедленной атаке: такая активность на Балтике идет уже не первый год. По его оценке, Лондон скорее пытается вернуть себе роль ведущей морской силы и возглавить очередной западный формат, хотя реальные возможности британского флота заметно уступают политическим амбициям страны.

"Такие учения на Балтике идут уже не первый год. Раньше, когда туда приходили американцы, ведущую роль отдавали немцам и их бундесмарине. Сейчас Британия пытается встать во главе новой конструкции, опираясь на прежние имперские амбиции. При этом ее флот в тяжелом состоянии: авианосцы регулярно ломаются, с выделением кораблей есть сложности, а у Германии и Швеции больше боевых кораблей и обычных подводных лодок", — сказал военный эксперт.

Эксперт указал, что отдельная структура на севере Европы выглядит спорно: уже есть силы НАТО и координация через Брюссель. В Европе и раньше пытались создавать новые объединения, но у каждой страны свои интересы, поэтому Германия, Польша и другие амбициозные государства могут ревностно воспринять британское лидерство.

"В Европе постоянно пытаются создать новые форматы — то франко-германский корпус, то вооруженные силы Европы. Сейчас похожую конструкцию хотят собрать под британской эгидой. Думаю, немцы отнесутся к этому ревностно: у них большие амбиции, а на содержание бундесвера и бундесмарине уже выделяются значительные средства, пусть и заемные. То же касается поляков и стран Скандинавии. Даже если формат не оформят полностью, напряжение на Балтике и в Арктике уже есть", — подчеркнул Дандыкин.

Он назвал угрозу для России реальной, но не связал ее с немедленной подготовкой к нападению. По его оценке, новая инициатива может усилить давление на Балтике и в Арктике, где уже растет нагрузка на российский флот. При этом любая попытка силового сценария не станет для западных стран простой.

"Угроза, конечно, есть, и в России это понимают. На Балтике остается Калининградская область, которой постоянно угрожают, есть и определенные территориальные претензии со стороны некоторых стран. Есть Санкт-Петербург и Финский залив. В обычных вооружениях, кораблях и подводных лодках у десяти стран будет преимущество, но легкой прогулки не получится. Если, не дай Бог, такое произойдет, речь пойдет уже о серьезных средствах поражения", — отметил эксперт.

Дандыкин добавил, что активность Запада выходит за пределы Балтики: учения в Арктике, особенно у Норвегии, усиливают военное присутствие у российских рубежей, а к отдельным форматам может подключиться Франция. Великобритания, несмотря на слабый флот, сохраняет политическое и финансовое влияние и умеет действовать через закулисные механизмы, поэтому к таким инициативам нужно относиться серьезно.