С помощью хитрости войска Ленинградского округа взяли крупное село Мирополье в Сумской области

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Мирополье в Сумской области, расположенного у границы с Курской областью, что, по заявлению военных, расширяет зону безопасности.

Фото: Pravda.Ru ВС РФ взяли село Мирополье Сумской области

По данным ведомства и военных каналов, населённый пункт был превращён ВСУ в укрепрайон: дома использовались как огневые точки, а жителей, как утверждается, ранее принудительно эвакуировали. До боевых действий в Мирополье проживали около 3 тысяч человек.

Штурм, как сообщается, вели военнослужащие Ленинградского военного округа при поддержке артиллерии, реактивных систем, операторов БПЛА и подразделений РХБЗ группировки "Север". После взятия села российская сторона заявляет о дальнейшем продвижении вглубь Сумской области.

Важно отметить, что российское командование соблюдало "режим тишины" при освещении ситуации на этом участке. Журналисты, военблогеры и военкоры также приняли консолидированное решение длительное время не сообщать о боевых действиях на этом направлении.

Отдельно военные источники подчеркивают, что освобождение Мирополья, по их оценке также создаёт условия для давления на Сумы. Украинские корреспонденты ранее, свою очередь, сообщали об угрозе полуокружения города.