Ночной кошмар поселка Песчанка: жалобы пишутся, а подростки на питбайках остаются безнаказанными
Небо в огнях: стало известно, сколько миллионов готов потратить Красноярск на праздничный салют
Архитектурный бум: как удаленка и высокие доходы изменили рынок труда в регионе
По примеру Москвы начали вводить налог на собак и уезды Московской губернии... — писала газета Новости дня 2 мая 1901 года
Ветеринары и власти вынесли вердикт: в каком состоянии находятся экзотические животные в Талдоме
Не списывайте на работу: усталость может быть сигналом серьезных нарушений
Сон станет крепче, а кошелёк — полнее: хитрость с суммой займа, которая спасёт от банкротства
Город строит ловушки: где именно ветер набирает скорость, способную снести рекламный щит
Машина всмятку, а винить некого: почему спрятать авто от стихии стало невыполнимой миссией

С помощью хитрости войска Ленинградского округа взяли крупное село Мирополье в Сумской области

Силовые структуры » Военные новости

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Мирополье в Сумской области, расположенного у границы с Курской областью, что, по заявлению военных, расширяет зону безопасности.

ВС РФ взяли село Мирополье Сумской области
ВС РФ взяли село Мирополье Сумской области

По данным ведомства и военных каналов, населённый пункт был превращён ВСУ в укрепрайон: дома использовались как огневые точки, а жителей, как утверждается, ранее принудительно эвакуировали. До боевых действий в Мирополье проживали около 3 тысяч человек.

Штурм, как сообщается, вели военнослужащие Ленинградского военного округа при поддержке артиллерии, реактивных систем, операторов БПЛА и подразделений РХБЗ группировки "Север". После взятия села российская сторона заявляет о дальнейшем продвижении вглубь Сумской области.

Важно отметить, что российское командование соблюдало "режим тишины" при освещении ситуации на этом участке. Журналисты, военблогеры и военкоры также приняли консолидированное решение длительное время не сообщать о боевых действиях на этом направлении.

Отдельно военные источники подчеркивают, что освобождение Мирополья, по их оценке также создаёт условия для давления на Сумы. Украинские корреспонденты ранее, свою очередь, сообщали об угрозе полуокружения города.

"На сегодняшний день есть четыре вклинения вдоль границы. С востока и севера малыми группами идут русские войска. Без остановки идут атаки КАБ и артиллерией врага. Самая плохая ситуация: Сумы могут оказаться в полуокружении", — написала корреспондент ТСН Юлия Кириенко.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Минус лишнее — плюс рельеф: внешний вид рук меняется при одном важном условии
Новости спорта
Минус лишнее — плюс рельеф: внешний вид рук меняется при одном важном условии
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Мир. Новости мира
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Забудьте про беговую дорожку: как эффективно сжигать жир без изнурительной нагрузки
Новости спорта
Забудьте про беговую дорожку: как эффективно сжигать жир без изнурительной нагрузки
Популярное
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево

Весенний уход за плодовым деревом требует четкого соблюдения технологических этапов, влияющих на иммунитет растения и будущий размер созревающих плодов.

Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Как жить на проценты: расчет капитала, который заменит государственную пенсию
Как жить на проценты: расчет капитала, который заменит государственную пенсию
Секреты горы Ямантау: кто построил в глухой тайге мосты, которые не берет ни время, ни ржавчина
Живая стена без капризов: лиана, которая не боится −35°C и превращает сад в цветущее облако
География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров Как водружали знамя над рейхстагом 30 апреля 1945 года. Рейхстаг заметили не сразу Андрей Николаев Каллас приговорила Евросоюз к смерти, сама того не заметив Любовь Степушова
Мадьяр выставил Зеленскому ультиматум: без автономии Закарпатья об ЕС могут не мечтать
Лицо ведьмы под слоем пудры: шокирующая правда о том, как на самом деле выглядела стареющая Екатерина
Я прохожу сквозь металл: шокирующая тайна человека, чьи органы восстанавливались за секунды
Я прохожу сквозь металл: шокирующая тайна человека, чьи органы восстанавливались за секунды
Последние материалы
С помощью хитрости войска Ленинградского округа взяли крупное село Мирополье в Сумской области
Природные методы защиты сада от мышей: посадите эту пряность — и они уйдут сами
Мышцы в спячке: как пробудить скрытые ресурсы организма без дорогого снаряжения
Милые на вид хищники: почему дикая природа дачи требует от человека особой подготовки
Кухонная косметология против химии: как реально уплотнить структуру волоса
Гравитационный удар по здоровью: скрытые последствия приема пищи в вертикальном положении
Японская мудрость для свежести кухонных полотенец: жгучая пряность справляется с жиром лучше химии
Вместо зелёных джунглей получились пустые грядки? Главные ошибки при использовании аммиачной селитры
Эти оттенки теряют яркость спустя неделю: подумайте дважды, выбирая краску для волос
Фигура подтягивается без тренажёров: одно упражнение убирает дряблость и делает силуэт плотнее
