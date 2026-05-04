Трамп уходит из Ирана не из-за победы: чего на самом деле боится администрация США

Истечение срока, в течение которого президент США может вести боевые действия без согласия конгресса, стало одним из факторов, осложнивших для Дональда Трампа продолжение операции против Ирана. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Топорнин объяснил, что проблема для американского президента связана с ограничениями на ведение боевых действий за рубежом без согласия конгресса. По его оценке, Трамп понимает сложность получения такого одобрения в нынешней политической ситуации.

"В США существует закон: президент без согласия конгресса может вести боевые действия за рубежом максимально в течение 90 дней. После этого он обязан закончить операцию, если не получил согласие конгресса. Насколько мне известно, эти 90 дней истекли второго мая. То, что Трамп заявил о завершении военной операции и больше не собирается наносить удары, как раз говорит о понимании этой проблемы. Получить одобрение в конгрессе ему было бы очень сложно", — пояснил он.

Политолог указал, что недовольство кампанией накопилось не только среди политиков, но и в американском обществе. Формальные заявления о победе не сняли ключевые последствия конфликта. Ситуация вокруг Ормузского пролива, позиции Ирана и экономические эффекты остаются для Вашингтона болезненными темами.

"Трамп говорит, что он победил, но проблема не решена. Ормузский пролив до сих пор заблокирован, Иран стоит на своих позициях и серьезно свою политику не меняет. Американцы от этого конфликта больших дивидендов не получили. Наоборот, выросла цена на нефть, а вслед за этим поднялись цены на топливо, бензин и солярку в самих Соединенных Штатах. У конгрессменов, как и у людей в целом, накопилось очень много вопросов", — отметил специалист.

По его словам, обращение в конгресс означало бы для администрации Трампа публичные слушания с неудобными вопросами. Под ударом оказался бы не только сам президент, но и представители его команды, включая военное руководство. Поэтому отказ от запроса на продолжение операции фактически закрывает ее активную фазу.

"Чтобы получить продолжение или одобрение, Трампу нужно было идти в конгресс и ставить этот вопрос. Это значит, что конгрессмены задали бы ему на слушаниях очень много неприятных вопросов. Не только ему, но и министру обороны, а также другим активным деятелям вашингтонской администрации. Судя по всему, он не решился требовать или запрашивать у конгресса такое согласие. Соответственно, получается, что операция должна быть закончена в ее активной фазе, то есть в части использования вооруженных сил США для нанесения ударов", — добавил Топорнин.

Он обратил внимание, что Трамп изначально не формулировал задачу как полное уничтожение Ирана. Главной целью называлось устранение ядерной угрозы, а удары наносились по соответствующим объектам. При таком подходе президент США может представить завершение операции как выполнение поставленной задачи.

"Трамп не говорил, что собирается полностью уничтожить Иран. Он говорил, что важно устранить ядерную угрозу со стороны Ирана, поэтому американцы наносили удары по ядерным объектам. По его мнению, эти объекты уничтожены, а значит, угроза устранена и главные цели операции выполнены. Если других особых задач нет, то зачем дальше продолжать военную операцию. Просто взять и разрушить всю страну — во всяком случае, такой задачи не стояло", — подчеркнул эксперт.

Отдельным фактором остаются переговорные условия, которые выдвигает Тегеран. Иран предложил план из четырнадцати пунктов и, по словам Топорнина, настаивает на требованиях, которые для Трампа выглядят политически неприемлемыми. Подписание соглашения на таких условиях противоречило бы образу победителя, который пытается закрепить американский президент.

"Иран предложил план из четырнадцати пунктов, чтобы выйти на мирное урегулирование. Трамп предлагал перемирие на два месяца, а Иран сказал: давайте все сделаем за месяц. Но Тегеран не отказывается от прежних претензий: американцы должны вывести войска, заплатить за разрушения, снять санкции и вернуть замороженные иранские деньги. Это такой набор требований, как будто победителем в войне выступает Иран, а не США. Трамп не может себе позволить подписывать такое соглашение, потому что оно полностью противоречит его видению финала этой войны", — сказал Топорнин.

Политолог подчеркнул, что позиции США и Ирана по ключевым вопросам остаются несовместимыми, поэтому быстрый компромисс маловероятен. Военные действия формально не ведутся, но Иран не разблокирует Ормузский пролив, а стороны не готовы к уступкам. Из-за этого конфликт может надолго остаться в подвешенном состоянии, а проблемы с одобрением конгресса дополнительно ограничат Вашингтон.