Борьба за Арктику начинается: Кольский полуостров становится главной точкой напряжения

Силовые структуры » Военные новости

Риск прямого столкновения НАТО и России на Кольском полуострове может расти по мере усиления борьбы за Арктику, где пересекаются интересы в сфере ресурсов, логистики и военного присутствия. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт, Герой России, участник войны в Афганистане Рустем Клупов.

Teriberka
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry A. Mottl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Teriberka

Ранее посол РФ в Норвегии Николай Корчунов в интервью ТАСС заявил, что действия Североатлантического альянса в отношении стратегических потенциалов России на Кольском полуострове грозят прямым столкновением.

Клупов отметил, что сейчас угроза прямого столкновения НАТО и России на Кольском полуострове не выглядит однозначной, однако динамика становится более тревожной. Западные страны будут наращивать военное присутствие в регионе, поскольку Арктика приобретает все большее стратегическое значение.

"На сегодняшний день вероятность такого столкновения нарастает. Сейчас она еще спорная и не выглядит настолько агрессивной и вызывающей, как некоторым кажется. Но в ближайшем будущем наращивание сил там будет увеличено. Война за Арктику у нас еще впереди — с точки зрения добычи полезных ископаемых, природных ресурсов, биоресурсов и логистических возможностей в условиях глобального потепления. Это движет европейские страны к тому, чтобы как можно сильнее расширять свое влияние в Арктике", — объяснил он.

Эксперт подчеркнул, что расширение влияния в Арктике неизбежно затрагивает интересы России. При этом просто вытеснить Россию из региона невозможно, поэтому на Западе рассматривают и силовые сценарии. На этом фоне приарктические территории Скандинавии постепенно становятся частью военной инфраструктуры НАТО.

"Чтобы расширить влияние в Арктике, Западу нужно потеснить Россию, а сделать это просто так невозможно. Поэтому рассматривается и военный способ решения этой задачи. Приарктические территории Норвегии, Финляндии и Швеции уже насыщены военными базами, хотя вооружений на них пока может быть недостаточно. При этом в Европе отрабатывается переброска войск и создан механизм, позволяющий перемещать их между странами без бюрократических и таможенных задержек", — пояснил Клупов.

Он указал, что подготовка идет не только через размещение баз, но и через создание условий для быстрой переброски тяжелой техники. Такая инфраструктура позволяет заранее снять ограничения, которые могли бы замедлить движение войск.

"Строятся железные дороги, развиваются автомобильные маршруты, укрепляются мосты, которые могут выдерживать танки Leopard и Abrams весом 60–70 тонн. Все это в совокупности говорит о подготовке. Главный регион, который вызывает у нас озабоченность, — это Балтика. Страны Балтийского моря и усиление позиций противника на Балтике требуют от России особого внимания", — заключил эксперт.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

