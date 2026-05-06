Москва 9 Мая может выдохнуть: на Западе поняли, чем обернется опасная провокация

Атака на Москву в День Победы маловероятна: западные партнеры могут остановить Владимира Зеленского, опасаясь более жесткой реакции России на фоне меняющейся геополитической ситуации. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт по безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов.

Герасимов не ожидает атаки Москвы 9 Мая и считает, что западные партнеры способны удержать Владимира Зеленского от такого шага. На его взгляд, для Киева это был бы слишком рискованный сценарий в нынешней ситуации. При этом внутри России, добавил аналитик, сохраняется запрос на более убедительную реакцию на провокации.

"Я думаю, 9 Мая все пройдет спокойно: Зеленский, скорее всего, не решится на такую атаку, а западные партнеры его остановят. Заявление о жестком ответе со стороны России прозвучало грозно, и хотелось бы, чтобы в случае провокации за ним последовали реальные действия", — сказал Герасимов.

Аналитик объяснил, что вероятность атаки нужно оценивать с учетом изменившейся геополитической обстановки. По его мнению, западные страны стали осторожнее из-за более прямых заявлений России о внешнем участии в украинских ударах. 

"Западные партнеры пытаются создать картину, будто атаки на НПЗ и стратегические объекты совершают исключительно украинские дроны, а они сами здесь ни при чем. Но сейчас уже поднимается неудобная правда: за этим стоит Великобритания, а заводы по производству БПЛА находятся в Западной Европе. Я еще в 2024 году говорил, что у Украины нет собственных полноценных средств производства: многое загублено, технологические процессы разрушены, часть возможностей разворована", — указал военный аналитик.

Герасимов объяснил, что геополитическая обстановка изменилась из-за более прямых заявлений России о роли Запада в украинских атаках. Теперь все чаще говорится о причастности Великобритании, Западной Европы и внешних производственных площадок. Из-за этого западные партнеры могут опасаться уже не формальных заявлений, а реального ответа со стороны России.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
