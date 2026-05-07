Орешник в ответ? Россия ждёт действий после украинских провокаций на день Победы

Украина уже наносила удар по Кремлю накануне дня Победы, адекватного ответа россияне так и не увидели.

Перемирия на 6 мая, объявленного Киевом в зоне СВО, не было. Власти РФ официально не комментировали инициативу киевского режима, логично предположив, что это была клоуанда, чтобы обосновать возможную попытку атаковать Москву 9 мая.

Владимир Зеленский заявил вчера, что "Россия довоевалась до того, что их главный парад уже зависит от нас, и это чёткий сигнал: необходимо завершать (войну)". Также, по его словам, "Россия нарушила перемирие", поэтому. Украина ответит симметрично и, "в зависимости от ситуации сегодня и завтра", примет решение о дальнейших действиях.

После этого МИД РФ призвал всех в Киеве максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по центру города. В заявлении подтверждается, что Россия в одностороннем порядке объявит трёхдневное перемирие в ночь с 7 на 8 мая.

То, что ВСУ его нарушат, сомнений нет.

"Безопасностью западных посольств в Киеве можно пренебречь. Наоборот, надо выбирать цели надо поближе к посольствам Германии, Польши, Британии и т. д", — пишет военный аналитик Борис Рожин в Telegram.

Уместно здесь вспомнить, что украинские СМИ открыто проводят опросы о том, кого бы их читатели хотели бы видеть следующей жертвой теракта в России, при этом никто из западных покровителей киевского режима этого не замечает.

"Не для того они это озверевшее отребье (в Киеве) выращивали", — отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова в соцсетях.

Напомним, что 2 мая 2023 года Украина нанесла удар по Кремлю. В МИД РФ тогда заявили, что все виновные "будут найдены" и что "их ждет суровое и неотвратимое наказание". Также в ведомстве предупредили, что "террористическая и диверсионная деятельность ВСУ беспрецедентно набирает обороты" и что "попытка покушения на президента России" была "совершена накануне Дня Победы и Парада 9 Мая", в чём МИД РФ усматривал "особый цинизм".

По следам того удара заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал ликвидировать Зеленского.

"Не осталось никаких вариантов, кроме физического устрашения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдется какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала Дёница", — написал Медведев в Telegram.

Украинские анонимные каналы указывают, что Киев не решится на удар по Москве, ограничившись другими целями. Нет сомнений, что любые удары будут болезненными, поэтому россияне надеются на адекватный ответ Москвы (почему бы и не "Орешником"), а не на очередные словесные пассажи.