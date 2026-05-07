ВСУ меняют направление у российской границы: за маневром увидели подготовку к жесткому сценарию

Переброска украинских сил из Киевской области в Сумскую косвенно подтверждает, что киевский режим готовится к провокациям и террористическим атакам на территории России в День Победы. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой России Сергей Липовой.

Ранее РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что украинское командование начало переброску дополнительных сил из Киевской области в Сумскую.

Липовой связал действия украинского командования с подготовкой возможных провокаций. Такая активность может быть направлена на срыв праздничных мероприятий на территории России. Киев заранее понимает риск жесткого ответа и, судя по происходящему, готовится к такому развитию событий.

"Это косвенно подтверждает, что Киевский режим готовится устроить провокацию и сорвать празднование 9 Мая на территории России. Судя по всему, готовится проведение террористических атак. Они уже знают, что ответ будет жестким и очень неудобным для Киевского режима. Сейчас они стягивают вокруг Киева все остатки своих ПВО, которые у них есть. При этом они понимают, что это их не спасет", — сказал он.

Эксперт также обратил внимание на состояние украинской противовоздушной обороны. Имеющиеся средства, по его словам, не позволяют полностью защититься от российских ракет. Возможные последствия Киев затем может попытаться использовать для информационной провокации.

"Имеющиеся у них средства ПВО не справляются с нашими ракетами — "Цирконами", "Кинжалами" и "Орешниками". Из этого они попытаются сделать большую информационную провокацию о том, что якобы произошло 9 Мая по вине России. Но все это шито белыми нитками: Россия предупредила всех — не только киевский режим, но и иностранные посольства. Граждан Киева предупредили, чтобы они заблаговременно покинули город. Киевский режим открыто готовится к атаке, не понимая, что за это ему будет", — подчеркнул специалист.

Липовой указал на зависимость украинских властей от внешнего управления. По его словам, киевский режим полностью ориентируется на Евросоюз и "хозяев из-за океана", поэтому не принимает такие решения самостоятельно. Из-за этого украинскую сторону снова подталкивают к опасному сценарию, который может обернуться для нее тяжелыми последствиями.