Воздушная граница под вопросом: инцидент с БПЛА в Резекне вскрыл проблемы защиты Латвии

Латвия не сбила беспилотники, залетевшие с территории России, из-за отсутствия уверенности, что это не причинит вреда гражданскому населению или инфраструктуре. Об этом заявил замначальника Объединенного штаба по оперативным вопросам ВС страны Эгилс Лещинскис.

"Была задействована миссия по патрулированию воздушного пространства — в воздушном пространстве Латвии практически час находились румынские истребители, которые также занимаются поиском летательных аппаратов в воздушном пространстве Латвии", — сказал бригадный генерал.

Агентство LETA ранее сообщало, что рано утром 7 мая несколько беспилотных летательных аппаратов вошли в воздушное пространство Латвии со стороны России, по меньшей мере один из них потерпел крушение в Резекне. На месте происшествия было установлено, что четыре нефтяных резервуара, не содержавшие нефтепродуктов, были повреждены.

Министр обороны Андрис Спрудс ранее отмечал, что определить тип и цели небольшого объекта мгновенно невозможно. Существует риск случайно сбить гражданский аппарат или дрон союзников, который мог отклониться от курса.

Латвийские вооруженные силы подчеркивают, что залетевшие дроны часто не рассматриваются как "открытая военная эскалация". Анализ данных показывает, что целью таких аппаратов обычно является не Латвия, и в воздушное пространство страны они попадают случайно из-за сбоев навигации или работы РЭБ.

Командующий ВС Каспарс Пуданс признавал, что Латвии всё ещё не хватает разрешений и технических возможностей для создания "непроницаемой стены" на границе. Сейчас страна только работает над развёртыванием многослойной системы ПВО и "стены дронов".

Минобороны Латвии ещё не определило происхождение дронов.

Экс-министр экономики Латвии Шлесерс написал в соцсети: "Война на Украине уже длится более четырех лет, к сожалению, Латвия даже не способна сбить два российских дрона!". В комментариях ему уже объяснили, что дроны — украинские.

Российское Минобороны утверждает, что в Латвии упали украинские дроны, которые пытались атаковать Санкт-Петербург. Заявлено, что в результате экспертизы обломков установлено, что это были БПЛА "Лютый". Минобороны РФ утверждает, что в небо были подняты два французских истребителя Rafale и два истребителя F-16.

Председатель правления компании по производству морских дронов NEWT21, бывший госсекретарь Минобороны Янис Гарисонсато считает, что у конкретного дрона могла "сбоить" система ориентации, но не полностью разрушены все "мозги", поэтому он посчитал целью нефтебазу в Резекне, хотя запрограммирован был на российскую базу.

Российские военные аналитики предполагают, что украинские дроны могли быть запущены с территории самой Латвии, имея ввиду цели в РФ, но неудачно.