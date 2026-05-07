Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На пороховой бочке: как Карелия борется с аномально ранним пожароопасным сезоном
Молодой картофель из Египта против российского: что скрывают торговые сети этой весной
Зеркало треснуло: как исчезновение льда превращает океан в тепловую батарею
Цифровой щит праздника: как будут работать сети в Архангельской области 8 и 9 мая
Российские курорты сбивают спесь с заграницы: эти направления на майские потеснили даже Египет
Обалденная как всегда: Алла Пугачёва эмоционально отреагировала на снимки дочери
Уроки брака: Дарья Авратинская поделилась радикальным инсайтом после разрыва с Корешковым
Глаз-алмаз в отделе гастрономии: простая инструкция по выявлению качественных продуктов
Крымская пещера выдала тайну: там нашли существо, которого не должно было быть в Европе

Воздушная граница под вопросом: инцидент с БПЛА в Резекне вскрыл проблемы защиты Латвии

Силовые структуры » Военные новости

Латвия не сбила беспилотники, залетевшие с территории России, из-за отсутствия уверенности, что это не причинит вреда гражданскому населению или инфраструктуре. Об этом заявил замначальника Объединенного штаба по оперативным вопросам ВС страны Эгилс Лещинскис.

Национальная гвардия Украины, БПЛА «Лелека-100»
Фото: commons.wikimedia.org by 4th Rapid Reaction Brigade of National Guard of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Национальная гвардия Украины, БПЛА «Лелека-100»

"Была задействована миссия по патрулированию воздушного пространства — в воздушном пространстве Латвии практически час находились румынские истребители, которые также занимаются поиском летательных аппаратов в воздушном пространстве Латвии", — сказал бригадный генерал.

Агентство LETA ранее сообщало, что рано утром 7 мая несколько беспилотных летательных аппаратов вошли в воздушное пространство Латвии со стороны России, по меньшей мере один из них потерпел крушение в Резекне. На месте происшествия было установлено, что четыре нефтяных резервуара, не содержавшие нефтепродуктов, были повреждены.

Министр обороны Андрис Спрудс ранее отмечал, что определить тип и цели небольшого объекта мгновенно невозможно. Существует риск случайно сбить гражданский аппарат или дрон союзников, который мог отклониться от курса.

Латвийские вооруженные силы подчеркивают, что залетевшие дроны часто не рассматриваются как "открытая военная эскалация". Анализ данных показывает, что целью таких аппаратов обычно является не Латвия, и в воздушное пространство страны они попадают случайно из-за сбоев навигации или работы РЭБ.

Командующий ВС Каспарс Пуданс признавал, что Латвии всё ещё не хватает разрешений и технических возможностей для создания "непроницаемой стены" на границе. Сейчас страна только работает над развёртыванием многослойной системы ПВО и "стены дронов".

Минобороны Латвии ещё не определило происхождение дронов.
Экс-министр экономики Латвии Шлесерс написал в соцсети: "Война на Украине уже длится более четырех лет, к сожалению, Латвия даже не способна сбить два российских дрона!". В комментариях ему уже объяснили, что дроны — украинские.

Российское Минобороны утверждает, что в Латвии упали украинские дроны, которые пытались атаковать Санкт-Петербург. Заявлено, что в результате экспертизы обломков установлено, что это были БПЛА "Лютый". Минобороны РФ утверждает, что в небо были подняты два французских истребителя Rafale и два истребителя F-16.

Председатель правления компании по производству морских дронов NEWT21, бывший госсекретарь Минобороны Янис Гарисонсато считает, что у конкретного дрона могла "сбоить" система ориентации, но не полностью разрушены все "мозги", поэтому он посчитал целью нефтебазу в Резекне, хотя запрограммирован был на российскую базу.

Российские военные аналитики предполагают, что украинские дроны могли быть запущены с территории самой Латвии, имея ввиду цели в РФ, но неудачно.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Садоводство, цветоводство
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Технологии
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Популярное
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае

Получите крепкий урожай чеснока этой весной с помощью простого восстановления и помощи аптечных средств, подходящих для вашего сада.

Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Культурный фронт в Венеции: участие России вызвало ярость в Брюсселе Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Галловая тля больше не трогает мою смородину: нужны лишь 1 стакан золы и ложка суперфосфата
Тень работает на урожай, а не против него: правильные культуры растут даже при 4 часах света
Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана
Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана
Последние материалы
На пороховой бочке: как Карелия борется с аномально ранним пожароопасным сезоном
Социальный шторм: почему мужчины выбирают молчание вместо помощи врачей
Молодой картофель из Египта против российского: что скрывают торговые сети этой весной
Русские медвежатники совали руку в пасть зверю: так у охотника появлялся шанс выжить
Воздушная граница под вопросом: инцидент с БПЛА в Резекне вскрыл проблемы защиты Латвии
Зеркало треснуло: как исчезновение льда превращает океан в тепловую батарею
Цифровой щит праздника: как будут работать сети в Архангельской области 8 и 9 мая
Водная ловушка: как попытки промыть почки оборачиваются медицинским фиаско
Российские курорты сбивают спесь с заграницы: эти направления на майские потеснили даже Египет
Обалденная как всегда: Алла Пугачёва эмоционально отреагировала на снимки дочери
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.