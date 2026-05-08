Лев показал клыки: масштабный бой в Ормузском проливе закончился унижением ВМС США

В ночь на 8 мая в Ормузском проливе произошел масштабный боевой инцидент между ВМС США и силами Ирана, переросший в серию взаимных ударов по стратегическим объектам.

Конфликт начался с попытки американских кораблей перехватить иранский нефтяной танкер. В ответ Тегеран нанес ракетный удар по эсминцам США, вынудив их покинуть акваторию пролива. Параллельно США и ОАЭ задействовали БПЛА для ударов по порту Бандар-Аббас, острову Кешм и столице Ирана — Тегерану. Ответный удар Ирана был направлен по Дубаю и Абу-Даби.

Сторона Цели и действия США / ОАЭ Попытка захвата танкера, удары БПЛА по Тегерану и Бандар-Аббасу Иран Ракетный обстрел эсминцев США, атаки на Дубай и Абу-Даби

В Пентагоне ситуацию называют «низкоуровневой операцией», которая якобы не нарушает режим прекращения огня. Однако в МИД Ирана настроены агрессивно: пресс-секретарь Эсмаил Бакаи опубликовал метафорическое предупреждение в адрес ОАЭ: «Если вы видите, как льва, показывающего клыки, не думайте, что он улыбается».

Аналитики предупреждают: эскалация ставит под удар региональное перемирие, превращая нефтяные монархии Залива в главные мишени для иранской армии.