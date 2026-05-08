Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Барьер между мирами: почему жители Эстонии рвутся в Россию — Ленобласть встречает очередями
Мир замер в ожидании пандемии? Эксперт рассказал, станет ли вирус Андес новым глобальным кошмаром
Ульяновский УАЗ перестал быть музеем: там родится брутальный внедорожник, которого боятся конкуренты
Смертельный номер с ватной палочкой: как одно движение может пробить барабанную перепонку
ЦБ начинает осторожное смягчение: что скрывается за снижением ключевой ставки
Биологическая ошибка: почему строгие диеты отключают функцию размножения
Скрытая угроза в почве: как обычный ржавый гвоздь может привести к реанимации
Забудьте сказки об одноразовых китайцах: наконец-то нашлись четыре модели, которые не подведут в дороге
Праворульные иконы дорожают на глазах: сколько месяцев придётся копить на авто жителям Дальнего Востока

Лев показал клыки: масштабный бой в Ормузском проливе закончился унижением ВМС США

Силовые структуры » Военные новости

В ночь на 8 мая в Ормузском проливе произошел масштабный боевой инцидент между ВМС США и силами Ирана, переросший в серию взаимных ударов по стратегическим объектам.

USS Truxtun (CGN-35) underway in the Pacific Ocean on 3 January 1989 (6450110)
Фото: commons.wikimedia.org by PH2 Petty, U.S. Navy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
USS Truxtun (CGN-35) underway in the Pacific Ocean on 3 January 1989 (6450110)

Конфликт начался с попытки американских кораблей перехватить иранский нефтяной танкер. В ответ Тегеран нанес ракетный удар по эсминцам США, вынудив их покинуть акваторию пролива. Параллельно США и ОАЭ задействовали БПЛА для ударов по порту Бандар-Аббас, острову Кешм и столице Ирана — Тегерану. Ответный удар Ирана был направлен по Дубаю и Абу-Даби.

Сторона Цели и действия
США / ОАЭ Попытка захвата танкера, удары БПЛА по Тегерану и Бандар-Аббасу
Иран Ракетный обстрел эсминцев США, атаки на Дубай и Абу-Даби

В Пентагоне ситуацию называют «низкоуровневой операцией», которая якобы не нарушает режим прекращения огня. Однако в МИД Ирана настроены агрессивно: пресс-секретарь Эсмаил Бакаи опубликовал метафорическое предупреждение в адрес ОАЭ: «Если вы видите, как льва, показывающего клыки, не думайте, что он улыбается».

Аналитики предупреждают: эскалация ставит под удар региональное перемирие, превращая нефтяные монархии Залива в главные мишени для иранской армии.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
Красота и стиль
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Садоводство, цветоводство
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Мир. Новости мира
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Популярное
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед

Взаимодействие плодовых культур может обернуться скрытой борьбой за выживание. Какие растения мешают друг другу развиваться и как спасти урожай.

Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Терпение Китая кончилось: Пекин требует от Украины вернуть многомиллиардный долг
Культурный фронт в Венеции: участие России вызвало ярость в Брюсселе Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
В этом составе зацветет даже веник: копеечный секрет бешеного укоренения черенков в мае
Воздушная граница под вопросом: инцидент с БПЛА в Резекне вскрыл проблемы защиты Латвии
Бегите из Киева: Россия сделала последнее предупреждение дипломатам на Украине
Бегите из Киева: Россия сделала последнее предупреждение дипломатам на Украине
Последние материалы
Идеальный стык даже в старой хрущевке: как приручить ЛДСП и фанеру с помощью хитрости
ЦБ начинает осторожное смягчение: что скрывается за снижением ключевой ставки
Биологическая ошибка: почему строгие диеты отключают функцию размножения
Скрытая угроза в почве: как обычный ржавый гвоздь может привести к реанимации
Забудьте сказки об одноразовых китайцах: наконец-то нашлись четыре модели, которые не подведут в дороге
Лев показал клыки: масштабный бой в Ормузском проливе закончился унижением ВМС США
Праворульные иконы дорожают на глазах: сколько месяцев придётся копить на авто жителям Дальнего Востока
Правильная посадка роз без пустот: секрет выживания корней и мгновенного старта роста
Биохимический приговор: почему жгут превращает укус змеи в ампутацию
Комфорт ценой в тысячи рублей: скрытые нюансы установки теплого пола в квартире
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.