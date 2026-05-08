Латвия поспешила обвинить Россию: падение дрона ВСУ вскрыло неудобную деталь

История с шестью украинскими дронами, один из которых упал в Латвии, могла быть частью провокации: аппараты могли направлять к объектам в республике, чтобы после инцидента попытаться возложить ответственность на Россию. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил военный эксперт Александр Михайлов.

Фото: ГТРК ЛНР БПЛА ВСУ

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что Россия несет ответственность за падение украинского дрона на территории республики, добавив, что принадлежность дрона не имеет значения, так как Россия якобы является "агрессором".

Михайлов отметил, что в этой истории уже нет вопроса о происхождении беспилотников: заявления Минобороны и опубликованные местными источниками кадры указывают на украинские аппараты. Речь идет не об одиночном дроне, а о группе беспилотников, которые прошли через воздушное пространство Латвии. Спорной остается только роль самолетов, находившихся в небе республики рядом с этими аппаратами.

"В этот момент там находились четыре боевых самолета — два F-16 и два Rafale. Они могли прикрывать дроны от возможной атаки или, наоборот, управлять ими и вести их. Есть и другая версия: латвийские ВВС подняли авиацию, чтобы проконтролировать выход аппаратов из своего воздушного пространства. Но какое бы предположение ни оказалось правильным, понятно, что дроны двигались в направлении наших границ и Ленинградской области. Их целью было поражение объектов на территории России", — пояснил он.

Специалист связал этот эпизод с более широкой проблемой пролета украинских беспилотников к северо-западным регионам России. Такие маршруты, по его оценке, проходят через Финский залив, Балтийское побережье и соседние страны. Предупреждения по этому поводу уже звучали, но заметной реакции не последовало.

"Это далеко не первый случай, когда украинские дроны пытаются проникнуть к Ленинградской и Псковской областям. Они идут через воздушное пространство Финляндии, Литвы, Латвии и Эстонии. Наши специальные службы уже заявляли, что недопустимо пропускать такие аппараты через эти территории. По данным Минобороны, один из дронов был сбит нашими комплексами ПВО уже на территории России, а судьба еще пяти неизвестна", — указал эксперт.

Эксперт не исключил, что инцидент мог быть частью провокационной схемы. В такой версии дроны могли направлять не только к российским объектам, но и к целям на территории Латвии. Затем ответственность за последствия, как он считает, могли попытаться переложить на Москву.

"Провокация — одно из любимых военно-политических средств коллективного Запада, поэтому разные версии здесь возможны. Прибалтийские республики сами превратили свои территории в полигон. В одной Литве сейчас девять полигонов НАТО, а в Латвии и Эстонии инциденты с залетом дронов происходят уже не первый раз. Такие аппараты попадают то в объекты нефтегазовой инфраструктуры, то в логистические объекты, то в электростанции", — подчеркнул он.

Специалист считает, что проблема будет сохраняться, пока сохраняется сам подход к пропуску украинских беспилотников. По его словам, расчет строится на том, что аппараты летят в сторону России, а значит, риски для региона игнорируются. Более жесткая реакция, по его мнению, должна начинаться еще на этапе пролета дронов через чужое воздушное пространство.

"Это будет продолжаться, потому что подход этих государств такой: пропускаем через себя украинские дроны, главное, что они летят в Россию. Россия пока слишком мягко на это реагирует, хотя давно пора сбивать такие аппараты прямо в воздушном пространстве Латвии или Эстонии. Да, ракеты комплексов Бук, С-300 или С-400 дорогостоящие, но иначе практика не прекратится. Когда обломки начнут падать на территории тех, кто пропускает эти дроны, отношение к таким пролетам может измениться", — пояснил эксперт.

Михайлов указал на противоречие: если Латвия не согласовывала пролет украинских дронов, значит, Украина нарушила воздушное пространство страны НАТО. В таком случае военные аппараты с боевой частью должны были бы стать поводом для жесткой реакции альянса, вплоть до обсуждения 5-й статьи. Однако западная и прибалтийская пресса этот вопрос не поднимают.