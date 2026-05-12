Киев предложил отказаться от ударов по аэропортам: готова ли Россия к договоренности

Предложение Украины о взаимном прекращении ударов по аэропортам может быть выгоднее Киеву, поскольку ВСУ чаще вынуждены использовать гражданскую инфраструктуру для базирования авиации и управления полетами. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт, герой России, участник войны в Афганистане Рустем Клупов.

Ранее издание Politico сообщило, что Украина предложила России договориться о взаимном прекращении ударов по аэропортам. С такой инициативой выступил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Клупов объяснил, что обсуждать отказ от ударов по аэропортам можно только вместе с обязательствами по их использованию. Речь, по его словам, должна идти не просто о прекращении атак, а о запрете размещать на гражданских площадках боевую авиацию и связанную с ней инфраструктуру.

"У нас достаточно большая сеть военных аэродромов, и для нас это условие было бы практически бесполезным в военном смысле. Мы гражданские аэродромы почти не применяем для военных целей. Любой гражданин, который летал самолетами и бывал в аэропортах, видел, что боевые самолеты там не дислоцируются. Поэтому если договариваться об отказе от ударов по гражданским аэропортам, нужно брать обязательство не базировать там военную авиацию и системы, которые обеспечивают ее полеты и применение", — указал он.

Военный эксперт отметил, что для Украины подобное соглашение может быть более выгодным. Из-за российских ударов по аэродромам, где находится боевая авиация, украинская сторона вынуждена чаще использовать гражданские площадки или элементы гражданской инфраструктуры. Поэтому инициатива Киева может быть попыткой защитить такие объекты от поражения.

"Мы активно наносим удары по аэродромам с боевой авиацией, поэтому Украина чаще использует гражданские аэропорты и их инфраструктуру. Речь не только о размещении самолетов, но и о системах управления полетами и применения авиации. Для Киева такой шаг выгоднее, а для России это вопрос политической воли. Если руководство посчитает условия о неразмещении боевой авиации на гражданских аэродромах приемлемыми, договоренность возможна. Но при нарушении этих обязательств удары по аэродромам, где могут находиться боевые самолеты, продолжатся", — заключил Клупов.