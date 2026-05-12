Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Придёт — не придёт? Тихий океан накопил энергию для взрыва: катастрофа может грянуть уже в июне
Разрушая стереотипы: Алексей Воробьёв честно описал свои отношения с дочерью Аиды Гарифуллиной
Венесуэла под флагом США: фантастика или реальный сценарий расширения американского влияния
Регенерация конечностей стала реальностью: учёные разбудили в клетках то, что спало миллионы лет
Свет за копейки: Мурманская область заняла четвертое место в рейтинге доступности электроэнергии
Финансовое похмелье: почему лидеры китайского автопрома теряют миллиарды в России
Сколько живут китайские моторы и роботы? Ответ дал владелец Coolray с огромным пробегом
Ледниковый период в мае: ХМАО и Ямал столкнулись с рекордным погодным ЧП
Ценовой удар по Европе: как американские пошлины обескровливают автогигантов

Киев предложил отказаться от ударов по аэропортам: готова ли Россия к договоренности

Силовые структуры » Военные новости

Предложение Украины о взаимном прекращении ударов по аэропортам может быть выгоднее Киеву, поскольку ВСУ чаще вынуждены использовать гражданскую инфраструктуру для базирования авиации и управления полетами. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт, герой России, участник войны в Афганистане Рустем Клупов.

Аэропорт, Домодедово
Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Аэропорт, Домодедово

Ранее издание Politico сообщило, что Украина предложила России договориться о взаимном прекращении ударов по аэропортам. С такой инициативой выступил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Клупов объяснил, что обсуждать отказ от ударов по аэропортам можно только вместе с обязательствами по их использованию. Речь, по его словам, должна идти не просто о прекращении атак, а о запрете размещать на гражданских площадках боевую авиацию и связанную с ней инфраструктуру.

"У нас достаточно большая сеть военных аэродромов, и для нас это условие было бы практически бесполезным в военном смысле. Мы гражданские аэродромы почти не применяем для военных целей. Любой гражданин, который летал самолетами и бывал в аэропортах, видел, что боевые самолеты там не дислоцируются. Поэтому если договариваться об отказе от ударов по гражданским аэропортам, нужно брать обязательство не базировать там военную авиацию и системы, которые обеспечивают ее полеты и применение", — указал он.

Военный эксперт отметил, что для Украины подобное соглашение может быть более выгодным. Из-за российских ударов по аэродромам, где находится боевая авиация, украинская сторона вынуждена чаще использовать гражданские площадки или элементы гражданской инфраструктуры. Поэтому инициатива Киева может быть попыткой защитить такие объекты от поражения.

"Мы активно наносим удары по аэродромам с боевой авиацией, поэтому Украина чаще использует гражданские аэропорты и их инфраструктуру. Речь не только о размещении самолетов, но и о системах управления полетами и применения авиации. Для Киева такой шаг выгоднее, а для России это вопрос политической воли. Если руководство посчитает условия о неразмещении боевой авиации на гражданских аэродромах приемлемыми, договоренность возможна. Но при нарушении этих обязательств удары по аэродромам, где могут находиться боевые самолеты, продолжатся", — заключил Клупов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Садоводство, цветоводство
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Волга превратилась в капкан для страны: река больше не справляется с нагрузкой плотин и ГЭС
Наука и техника
Волга превратилась в капкан для страны: река больше не справляется с нагрузкой плотин и ГЭС
Правило двух ложек: как подкормить жимолость в середине мая, чтобы собрать ведро урожая с каждого куста
Садоводство, цветоводство
Правило двух ложек: как подкормить жимолость в середине мая, чтобы собрать ведро урожая с каждого куста
Популярное
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше

Эксперты предложили технологичную альтернативу традиционным холодным блюдам, которая готовится за десять минут и помогает легче переносить экстремальный зной.

Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали
АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали
Ягодицы взлетят вверх: 2 движения дома, которые поднимут форму за 10 дней без зала
Забудьте про бабушкин стиль: 3 омолаживающие стрижки 50+, которые скрывают морщины
Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко
Война с одуванчиками — пленных не берем: как выйти победителем из битвы за чистоту садового участка
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Рычаг сильнее ядерной бомбы: как Тегеран превратил географию в оружие против США
Рычаг сильнее ядерной бомбы: как Тегеран превратил географию в оружие против США
Последние материалы
Хватит переводить флакон: как наносить парфюм, чтобы шлейф тянулся до вечера
Регенерация конечностей стала реальностью: учёные разбудили в клетках то, что спало миллионы лет
Свет за копейки: Мурманская область заняла четвертое место в рейтинге доступности электроэнергии
Профессиональное выгорание добралось до каждого второго: симптомы, которые нельзя путать с усталостью
Финансовое похмелье: почему лидеры китайского автопрома теряют миллиарды в России
Воспитание ребёнка превратилось в пытку: привычный метод теперь под запретом закона
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Крах киевских провокаций: украинских националистов побили в Барселоне за попытку сорвать Бессмертный полк
Сон важнее дорогих ампул: что на самом деле запускает выпадение волос у женщин
Старение ускоряет не возраст, а калорий из чашки — вот что нужно убрать из рациона, чтобы не стареть
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.