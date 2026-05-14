Конец польских ожиданий: Варшава проиграла конкуренцию за американские войска

США отказались от расширения контингента в Польше, потому что сейчас для президента США Дональда Трампа важнее усиливать присутствие на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а европейские базы, годами простаивающие без дела, не приносят реальной пользы. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт Александр Михайлов.

Фото: commons.wikimedia.org by Elisha Dawkins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ранее издание Defense News со ссылкой на неназванного чиновника армии США сообщило, что армия США отменила планы по развертыванию в Польше более 4 тысяч военных.

Михайлов отметил, что идея дополнительного размещения американских военных в Польше изначально во многом была связана с желанием самой польской стороны. Варшава рассчитывала на расширение контингента, хотя присутствие США в стране и без того остается значительным.

"На территории Польши и сейчас находится американский контингент — около десяти тысяч военнослужащих. Там есть военные базы США, в том числе размещены элементы противоракетной обороны. То есть с технической точки зрения американское присутствие уже довольно серьезное. Вероятно, поляки хотели расширить его за счет возможного вывода части военнослужащих США из Германии", — пояснил он.

По словам эксперта, для Трампа сейчас более приоритетны другие регионы. Он связал это с необходимостью перебрасывать американские ресурсы туда, где для Вашингтона выше риски и больше практической необходимости в военном присутствии.

"Я считаю, что для Трампа гораздо важнее усиливать присутствие в отдельных локациях Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. В Европе американские военнослужащие, по сути, просто простаивают: годами находятся там, меняются ротации. Но ничего такого важного для США они там не делают. Они прикрывают американские объекты, на которые никто не собирался нападать", — указал военный эксперт.

Михайлов также счел необоснованными попытки объяснять необходимость нового размещения войск "российской угрозой". По его словам, Россия не заинтересована в ударах по американским объектам в Европе, поскольку такой сценарий означал бы прямую эскалацию с риском ядерного конфликта.

"Когда пытаются пугать какой-то российской угрозой, это абсолютно глупые посылы. Зачем России бить по американским объектам в Европе? Зачем нарываться на ядерную войну? Никто на эти объекты нападать не собирался, поэтому необходимость прикрывать их дополнительными силами выглядит надуманной", — подчеркнул он.

Эксперт допустил, что некоторые польские инициативы, включая обсуждавшиеся ранее проекты вроде "Форта Трампа", теоретически могут вернуться в повестку. Однако в нынешних условиях у США есть более значимые направления, куда можно направить военных и где требуется укреплять позиции.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
