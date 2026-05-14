Массированный удар по Украине стал частью большой стратегии: Киеву придется выдержать новую нагрузку

Массированные удары по объектам Украины являются частью регулярной работы России по ослаблению ресурсов противника, а повышенная интенсивность атак связана с поражением особо важных целей. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт, эксперт Центра сопровождения политических процессов, политолог Петр Колчин.

Ранее сообщалось, что за последние сутки по территории Украины было запущено до 1300 ударных беспилотников "Герань" и до 50 крылатых и баллистических ракет.

Колчин не стал трактовать массированную атаку исключительно как ответ на действия Киева. По его оценке, такие удары укладываются в более системную логику: Россия постепенно снижает возможности противника, а резкое усиление интенсивности используется тогда, когда необходимо быстрее поражать наиболее значимые объекты.

"Это часть почти каждодневной методической работы по прореживанию ресурсов противника, по его ослаблению как за передовой, так и в тылу. Мы видим стабильную работу буквально каждый день. Иногда интенсивность выше, и это позволяет эффективнее уничтожать стратегические объекты. Такая тактика вкладывается в общую стратегию России на современном этапе, которая дает свои результаты", — объяснил эксперт.

Повышенную интенсивность ударов эксперт связал с поражением особо важных целей и необходимостью создавать дополнительную нагрузку на украинскую систему противовоздушной обороны. Он указал, что даже новая финансовая помощь, которая выделена Украине, не сможет быстро изменить ситуацию, поскольку проблема упирается не только в деньги.

"Вопрос не только в том, есть ли деньги на ПВО, а в том, есть ли сами системы ПВО в мире. Военно-промышленный комплекс не безграничен, его ресурсы конечны. Это хорошо показал конфликт на Ближнем Востоке, где израильские и американские системы ПВО быстро начали терять эффективность из-за нехватки боеприпасов. Поэтому деньги не решат все проблемы Киева, и в краткосрочной перспективе трудности с ПВО у ВСУ точно не решатся", — заключил Клупов.