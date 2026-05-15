Поле боя больше не будет прежним: СВО сломала прежнюю логику войны

Поле боя в зоне СВО уже стало пространством дронов, роботов и искусственного интеллекта, а старые военные схемы теряют прежнее значение, заявил военный эксперт, экс-сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. О том, как СВО изменила представление о современной войне, он рассказал в эфире Pravda.Ru.

Фото: Own work low-res version of https://www.ngphoto.biz/product/hermes-450-900/ by Nehemia Gershuni-Aylho, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дроны "Гермес-900" и "Гермес-450"

Клинцевич отметил, что современный конфликт уже нельзя описывать прежними категориями. По его словам, дроны изменили саму логику поля боя: они позволяют поражать технику и людей там, где раньше это было невозможно обычными средствами.

"Сегодня абсолютно другие реалии. Вся система линейка противовоздушной обороны, которая была связана с большими самолетами, она уже не столь важна. Сегодня нужны другие средства, а вот эти маленькие дроны вообще не имеют аналога, как с ними бороться, кроме охотничьего ружья", — отметил Клинцевич.

Эксперт считает, что на этом фоне меняется не только тактика, но и сам принцип планирования операций. Он обратил внимание, что на поле боя уже тестируются решения, которые раньше казались скорее фантастикой.

"Все операции, которые проводятся на территории Украины, операция в Иране американскими. Все они проводятся на основании рекомендаций искусственный интеллект", — подчеркнул он.

По мнению Клинцевича, прежние военные схемы быстро теряют эффективность, потому что противостояние все больше смещается в сторону технологий, беспилотных систем и алгоритмов. Поэтому армиям приходится искать новые способы защиты от малых дронов и новые подходы к управлению боевыми действиями.

