Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия вскрыла землю на 27 этажей: почему хвалёная броня Южмаша рассыпалась как песок
Экономика износа: сервисы съедают четверть заработка таксиста
Бессмысленные удары по призракам: почему США не могут нащупать нервную систему Ирана
Цена идеальной улыбки: повальное увлечение брекетами разрушает костную ткань
США и Китай делят Европу без войны: причина в российском газе
Цифровой бунт: больше половины россиян мечтают о замене политиков на ИИ
Гадюки выходят из спячки: фатальные ошибки при укусе
Африка вместо пляжей: российские туристы массово меняют формат отдыха
Чистая прибыль Совкомбанка в I квартале 2026 года по МСФО составила 20 млрд рублей

Поле боя больше не будет прежним: СВО сломала прежнюю логику войны

Силовые структуры » Военные новости

Поле боя в зоне СВО уже стало пространством дронов, роботов и искусственного интеллекта, а старые военные схемы теряют прежнее значение, заявил военный эксперт, экс-сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. О том, как СВО изменила представление о современной войне, он рассказал в эфире Pravda.Ru.

Дроны "Гермес-900" и "Гермес-450"
Фото: Own work low-res version of https://www.ngphoto.biz/product/hermes-450-900/ by Nehemia Gershuni-Aylho, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дроны "Гермес-900" и "Гермес-450"

Клинцевич отметил, что современный конфликт уже нельзя описывать прежними категориями. По его словам, дроны изменили саму логику поля боя: они позволяют поражать технику и людей там, где раньше это было невозможно обычными средствами.

"Сегодня абсолютно другие реалии. Вся система линейка противовоздушной обороны, которая была связана с большими самолетами, она уже не столь важна. Сегодня нужны другие средства, а вот эти маленькие дроны вообще не имеют аналога, как с ними бороться, кроме охотничьего ружья", — отметил Клинцевич.

Эксперт считает, что на этом фоне меняется не только тактика, но и сам принцип планирования операций. Он обратил внимание, что на поле боя уже тестируются решения, которые раньше казались скорее фантастикой.

"Все операции, которые проводятся на территории Украины, операция в Иране американскими. Все они проводятся на основании рекомендаций искусственный интеллект", — подчеркнул он.

По мнению Клинцевича, прежние военные схемы быстро теряют эффективность, потому что противостояние все больше смещается в сторону технологий, беспилотных систем и алгоритмов. Поэтому армиям приходится искать новые способы защиты от малых дронов и новые подходы к управлению боевыми действиями.

Полная запись разговора с Францем Клинцевичем будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
На Украине произошло то, чего боялись даже лояльные к Киеву: мобилизация добралась до самых неожиданных категорий
Мир. Новости мира
На Украине произошло то, чего боялись даже лояльные к Киеву: мобилизация добралась до самых неожиданных категорий
Белый медведь стирается с лица земли: в Арктике рождается новый хищник-мутант
Домашние животные
Белый медведь стирается с лица земли: в Арктике рождается новый хищник-мутант
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
Красота и стиль
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
Популярное
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода

Река меняет свой характер на протяжении тысяч километров, скрывая под поверхностью объекты, которые десятилетиями оставались недоступны для глаз.

На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
В Пекине произошло то, чего Запад боялся годами: Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем
На Украине произошло то, чего боялись даже лояльные к Киеву: мобилизация добралась до самых неожиданных категорий
Россияне массово пересаживаются на кроссовер, который собрали в Калуге — и он разорвал чарты продаж
Россияне массово пересаживаются на кроссовер, который собрали в Калуге — и он разорвал чарты продаж
Последние материалы
Волчья стая — это не очередь за вожаком, а живой конвейер: почему их иерархия меняется каждые 500 метров
Цена идеальной улыбки: повальное увлечение брекетами разрушает костную ткань
Хватит выбрасывать деньги: одна настройка Android может удвоить время работы батареи
Инженерные гении за "железным занавесом": какие 5 главных брендов СССР тайно покорили мировой рынок
США и Китай делят Европу без войны: причина в российском газе
Цифровой бунт: больше половины россиян мечтают о замене политиков на ИИ
Поле боя больше не будет прежним: СВО сломала прежнюю логику войны
Забудьте о запретах: как превратить простую футболку в основу дорогого и стильного образа
Гадюки выходят из спячки: фатальные ошибки при укусе
Регион снял маску провинции — и показал другое лицо: что скрывает неизведанная Чувашия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.