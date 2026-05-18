Остров упорства: Куба может стать болезненным уколом для амбиций США

Попытки Вашингтона дестабилизировать обстановку вокруг Кубы могут столкнуться с неожиданным сопротивлением, несмотря на тяжелое экономическое положение страны, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с Pravda.Ru специалист оценил готовность Гаваны к возможному силовому противостоянию с США.

Фото: commons.wikimedia.org by Хорхе Ройан, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаги Кубы на транспорте

Ранее в МИД республики на официальной странице в социальной сети X подчеркнули, что в случае агрессии со стороны США Куба будет решительно защищаться. Внешнеполитическое ведомство острова Свободы подтвердило готовность действовать в рамках национального суверенитета, отвечая на внешние угрозы.

По словам Дандыкина, текущая стратегия американской администрации, где заметную роль играет госсекретарь США Марко Рубио, строится на расчете на молодежь и политику давления. Эксперт полагает, что Белый дом стремится к быстрым успехам на фоне неудач в других регионах, где США вынуждены искать дипломатические развязки вместо силового давления.

"Знаете, Куба — это не Венесуэла. Ситуация там, конечно, тяжелая. Когда в администрации абсолютно не работают тормоза, когда хотят выкрасть Рауля Кастро, возможно, из злобы за то, что происходило раньше. Не секрет, что госсекретарь США Марко Рубио — этнический кубинец, ему, кстати, 54 года. О чем тут говорить? Конечно, они рассчитывают на молодежь. Но логика людей, которые полностью блокировали Кубу, поставили блокаду и при этом возмущаются действиями кубинского правительства, которое не сдается, — это трудно назвать логикой", — отметил он.

Специалист добавил, что принуждение к смене власти на Кубе не станет для Вашингтона легкой прогулкой. Аналитики отмечают, что Вашингтон сегодня активно использует не только традиционное оружие, но и продвинутые алгоритмические модели для прогнозирования конфликтов, пытаясь просчитать сценарии до начала активной фазы. В то же время Куба, в отличие от иных стран, демонстрирует высокую степень идеологической устойчивости, даже когда международные рынки вооружений становятся полем для жесткого контроля со стороны США.

При этом эксперт признал, что возможности Гаваны и Тегерана несопоставимы. Если Иран обладает колоссальным оборонным потенциалом, развитыми технологиями ракетного сдерживания и региональной глубиной, то Куба находится в ином положении. Однако даже с учетом неравенства сил агрессия потребует от США значительных ресурсов и обернется серьезными потерями.

"Нет, таких возможностей у Кубы, как у Ирана, конечно, нет — ни с точки зрения ракетного оружия, ни с точки зрения других аспектов. Иран, несмотря на санкции, — огромная страна с выходами на Каспий, с сотрудничеством с Россией и Китаем. Возможности совершенно разные. Но я хочу сказать, что для США это будет сопряжено с большими потерями. Хотя, конечно, они попытаются что-то предпринять, может быть, даже подгонят авианосец. Поживем — увидим", — пояснил Дандыкин.

Несмотря на ассиметричность потенциальных участников конфликта, эксперт предупреждает о рискованности ставок на автоматизированные планы внешней политики, которые не всегда учитывают готовность наций к защите своих территорий.

Читайте также