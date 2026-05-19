Демонстрация готовности к ответу на провокации со стороны западных стран стала ключевой задачей текущих маневров, проводимых Россией совместно с Беларусью. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России Сергей Липовой.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Российские военные учения

Ранее Министерство обороны РФ проинформировало о проведении в период с 19 по 21 мая учений, направленных на отработку подготовки и применения ядерных сил в условиях угрозы агрессии. К мероприятиям были привлечены ракетные войска стратегического назначения и дальняя авиация. Подобные испытания российского ядерного арсенала эксперты часто рассматривают как мощный инструмент сдерживания.

По мнению Липового, проводимые мероприятия являются вынужденным ответом на активность НАТО у восточных границ. Рост напряженности в регионе сопровождается регулярными маневрами альянса, а также переброской тяжелых сил к северным рубежам, что вынуждает Москву и Минск корректировать оборонную стратегию.

"Проводимые Россией совместно с Беларусью учения — это ответ на провокационные учения НАТО, которые сейчас проходят на территории Польши, Прибалтики и Финляндии. Если там уже открыто отрабатывают наступательные действия против нас, то Россия проводит учения по отработке тактических ядерных ударов с применением трех составляющих: морской, воздушной и наземной. Эти учения не случайно проходят вдоль границ НАТО — они демонстрируют, что Россия и Беларусь готовы ответить на любую провокацию со стороны альянса у своих границ", — отметил он.

Активные действия на границах союзного государства вызывают острую дискуссию о вероятности прямого столкновения, так как подготовка Польши к военным конфликтам становится все более заметной. Ситуация осложняется тем, что западные страны активно используют риторику о "российской угрозе" для наращивания собственных бюджетов, что подтверждают и данные о том, как безопасность в прибалтийском регионе становится объектом политических манипуляций.

"НАТО — военно-агрессивный союз, который не может существовать без внешнего врага. Если его нет, его придумывают. Уже тридцать лет таким врагом объявляют Россию, а затем и Беларусь. Чтобы оправдать колоссальные военные бюджеты, они внушают европейцам, что Россия вот-вот нападет и нужно срочно готовиться. Это старый прием, но он до сих пор работает. Люди верят, выделяют средства, готовят бункеры, бомбоубежища, аптечки на случай войны. Все это — психологическое нагнетание, чтобы легче управлять европейским обществом", — подчеркнул Липовой.

В экспертной среде неоднократно отмечали, что западные правительства используют страх как инструмент внутреннего контроля, игнорируя реальные риски для стабильности континента. При этом вопрос о том, что именно сдерживает стороны от прямого столкновения, остается предметом глубокого анализа специалистов по международной безопасности.

Экспертная проверка: Политолог Антон Кудрявцев, Эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
