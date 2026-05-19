Пиар на обломках: с чем связан резкий рост атак дронов ВСУ по Москве

Рост числа атак беспилотников на Москву напрямую связан с ухудшением положения украинских войск на линии боевого соприкосновения, заявил военный эксперт Центра сопровождения политических процессов Петр Колчин. В беседе с Pravda.Ru политолог пояснил, что Киев пытается компенсировать военные неудачи созданием медийного эффекта.

Фото: ГТРК ЛНР БПЛА ВСУ

Ранее сообщалось, что в период с 11 по 17 мая текущего года ВСУ предприняли попытку совершить одну из самых крупных атак с применением БПЛА на московский регион. Как уточнял посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, противник выпустил не менее 100 ударных дронов, сознательно выбирая в качестве целей жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру. При этом специалисты отмечают, как важно внедрять системный ответ способный минимизировать риски для стратегических объектов.

"Рост числа таких атак прямо пропорционален ухудшению положения киевского режима на фронте. Ему нужно создавать медийную картинку и демонстрировать видимость военных возможностей. Поэтому приоритетной целью сейчас стала Москва. Это чистый пиар. Даже несмотря на то, что московская ПВО работает очень эффективно и сбивает беспилотники еще в Подмосковье, атаки все равно продолжаются", — отметил Колчин.

По мнению эксперта, сопоставление действий российской армии и сил киевского режима показывает абсолютное превосходство ВС РФ. На фоне успехов российских военных эксперты анализируют и изменения в тактике противника. Постоянно обновляемая статистика перехвата подтверждает эффективность работы российских подразделений противовоздушной обороны.

"Если сравнить действия ВСУ и ВС РФ, то видно абсолютное преимущество российской армии и эффективность ее ударов. После каждой ночной атаки с украинской стороны поступают сообщения об уничтоженных объектах, горящих заводах и истеричной реакции киевских властей. Это очередная пиар-кампания Киева на фоне того, что Россия все сильнее прижимает украинское руководство и наращивает мощь в сфере беспилотников и ракетных вооружений", — пояснил политолог.

Говоря о перспективах подобных атак, политолог подчеркнул, что они требуют значительных материальных ресурсов, запасы которых у Киева постепенно истощаются. Как отмечают аналитики, сегодня армия РФ целенаправленно выбивает инфраструктуру дальних ударов, что вынуждает противника экономить средства. Вероятно, в ближайшее время возможности украинской стороны для организации налетов на российскую столицу будут сокращаться, что подтверждается наблюдавшейся ранее динамикой, когда периоды интенсивности сменялись вынужденными паузами для накопления дронов.

