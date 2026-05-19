Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Худеем наперекор маркетологам: как обойти уловки на упаковках и очистить рацион
Мир забыл уроки ковида — следующая пандемия застанет врасплох, и на то есть три причины
Забудьте про калькулятор калорий и химию: трюк, который сжигает жир без голодания
Загородный дефицит: таунхаусы в Подмосковье стали редкостью на фоне роста цен
Козырь в рукаве: совместные маневры Москвы и Минска сделали провокации Запада бессмысленными
Турецкие отели массово теряют лицензии — десятки тысяч россиян уже в зоне риска, а туроператоры молчат
Золотая клетка на колесах: сколько на самом деле стоит содержание личного авто
Опасная прогулка: почему аэролодка на Байкале стала смертельной ловушкой?
Сладкая месть фитнес-батончика: как надпись "без сахара" водит покупателей за нос

Пиар на обломках: с чем связан резкий рост атак дронов ВСУ по Москве

Силовые структуры » Военные новости

Рост числа атак беспилотников на Москву напрямую связан с ухудшением положения украинских войск на линии боевого соприкосновения, заявил военный эксперт Центра сопровождения политических процессов Петр Колчин. В беседе с Pravda.Ru политолог пояснил, что Киев пытается компенсировать военные неудачи созданием медийного эффекта.

БПЛА ВСУ
Фото: ГТРК ЛНР
БПЛА ВСУ

Ранее сообщалось, что в период с 11 по 17 мая текущего года ВСУ предприняли попытку совершить одну из самых крупных атак с применением БПЛА на московский регион. Как уточнял посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, противник выпустил не менее 100 ударных дронов, сознательно выбирая в качестве целей жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру. При этом специалисты отмечают, как важно внедрять системный ответ способный минимизировать риски для стратегических объектов.

"Рост числа таких атак прямо пропорционален ухудшению положения киевского режима на фронте. Ему нужно создавать медийную картинку и демонстрировать видимость военных возможностей. Поэтому приоритетной целью сейчас стала Москва. Это чистый пиар. Даже несмотря на то, что московская ПВО работает очень эффективно и сбивает беспилотники еще в Подмосковье, атаки все равно продолжаются", — отметил Колчин.

По мнению эксперта, сопоставление действий российской армии и сил киевского режима показывает абсолютное превосходство ВС РФ. На фоне успехов российских военных эксперты анализируют и изменения в тактике противника. Постоянно обновляемая статистика перехвата подтверждает эффективность работы российских подразделений противовоздушной обороны.

"Если сравнить действия ВСУ и ВС РФ, то видно абсолютное преимущество российской армии и эффективность ее ударов. После каждой ночной атаки с украинской стороны поступают сообщения об уничтоженных объектах, горящих заводах и истеричной реакции киевских властей. Это очередная пиар-кампания Киева на фоне того, что Россия все сильнее прижимает украинское руководство и наращивает мощь в сфере беспилотников и ракетных вооружений", — пояснил политолог.

Говоря о перспективах подобных атак, политолог подчеркнул, что они требуют значительных материальных ресурсов, запасы которых у Киева постепенно истощаются. Как отмечают аналитики, сегодня армия РФ целенаправленно выбивает инфраструктуру дальних ударов, что вынуждает противника экономить средства. Вероятно, в ближайшее время возможности украинской стороны для организации налетов на российскую столицу будут сокращаться, что подтверждается наблюдавшейся ранее динамикой, когда периоды интенсивности сменялись вынужденными паузами для накопления дронов.

Читайте также

Экспертная проверка: Политолог Сергей Миронов, Политолог Антон Кудрявцев
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Тайный враг в цветнике: 4 места на участке, где бархатцам категорически не место
Садоводство, цветоводство
Тайный враг в цветнике: 4 места на участке, где бархатцам категорически не место
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Садоводство, цветоводство
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Наука и техника
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Популярное
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет

Как восстановить старую бочку от ржавчины? Пошаговая инструкция по созданию цементного покрытия с молоком от профильных экспертов для вашего сада.

Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Японское море вернуло долг с процентами — на дне у Владивостока нашли пароход с почти царской страховкой
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Трамп между угрозами и переговорами: почему Вашингтон снова откладывает решение по Ирану Юрий Бочаров Бросьте лейку: этот трюк заставит гортензию "Алый вихрь" полыхать до самых морозов Сергей Михеев Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Вскрылся европейский след: Киев применил при атаке на Москву 17 мая дроны, которые спонсирует Германия
Вскрылся европейский след: Киев применил при атаке на Москву 17 мая дроны, которые спонсирует Германия
Последние материалы
Худеем наперекор маркетологам: как обойти уловки на упаковках и очистить рацион
Переезд как триггер для системы: чем рискуют пенсионеры при смене места жительства
Зимовщики не любят новые правила Бангкока: Таиланд экстренно сократил срок пребывания
Белые ночи забудут про ранние рассветы: простая хитрость с направляющими дарит глубокий сон
Пиар на обломках: с чем связан резкий рост атак дронов ВСУ по Москве
Ошибка, из-за которой кутикула растет как сумасшедшая: какое одно движение пилочкой это исправит
Забудьте про тяжелое железо и дорогие абонементы — этот комплекс прожжёт мышцы без гантелей
Мир забыл уроки ковида — следующая пандемия застанет врасплох, и на то есть три причины
Забудьте про калькулятор калорий и химию: трюк, который сжигает жир без голодания
Загородный дефицит: таунхаусы в Подмосковье стали редкостью на фоне роста цен
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.