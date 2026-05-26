Зеленский назвал дату окончания конфликта: в России указали на условие, без которого мира не будет

Возможность прекращения боевых действий в ближайший период напрямую зависит от выполнения условий Москвы, а не от заявлений руководства киевского режима. Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с Pravda.Ru прокомментировал недавние прогнозы украинских властей относительно сроков завершения конфликта.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский

Ранее Владимир Зеленский в ходе встречи с депутатами Верховной Рады от партии "Слуга народа" озвучил мнение, что конфликт с Россией может быть урегулирован до ноября 2026 года. Об этом сообщал народный депутат Ярослав Железняк.

"Я ориентируюсь на слова Верховного Главнокомандующего — президента России. Он сказал, что конфликт может быть завершен в ближайшее время. Другой вопрос: что имеют в виду Зеленский и его спонсоры. Некоторые эксперты, особенно бывшие деятели с Украины, говорят, что киевскому режиму надо соглашаться на то, что есть, и не строить иллюзий насчет победы в специальной военной операции. Все зависит от того, какие наши требования или предложения будут исполнены", — отметил Дандыкин.

Эксперт подчеркнул, что в публичных выступлениях представителей Киева отсутствует конкретика по принципиальным вопросам, включая статус новых российских регионов и территорий. Пока не обозначены четкие рамки условий достижения мира, любые прогнозы остаются субъективными. Специалисты отмечают, что текущая обстановка на линии соприкосновения требует серьезных решений, а фронт перешел в режим сплошного поражения.

"Зеленский ничего не сказал ни о Донецкой Народной Республике, ни о наших новых регионах. В его представлении, наверное, видится что-то другое, отличное от нашей позиции. Когда реально будут озвучены конкретные предложения, это будет уже другой вопрос. А пока все это — гадание на кофейной гуще", — пояснил Дандыкин.

Он также обратил внимание, что ситуация осложняется непрекращающимися провокациями и ударами по приграничным российским субъектам, включая Белгородскую, Брянскую и Курскую области. Кроме того, постоянно обсуждаются совместные меры безопасности Москвы и Минска, направленные на купирование угроз с западных направлений.

По словам Дандыкина, любые шаги украинского руководства согласуются с иностранными кураторами, поэтому рассматривать подобные заявления стоит через призму зависимости Киева от внешней поддержки, которая влияет на изменение условий урегулирования.

