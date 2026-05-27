Европа пошла ва-банк: Прибалтику срочно готовят к войне с Россией — названы пугающие сроки

Европейский Союз перешел к активной фазе подготовки к прямому военному столкновению с Россией, а одним из ключевых узлов напряжения становится Прибалтика. Вероятность начала масштабного конфликта весной следующего года эксперт по безопасности и военный аналитик Игорь Герасимов оценил в диалоге с Pravda.Ru как экстремально высокую.

Флаги Прибалтики
Фото: flickr.com by Saeima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ранее стало известно, что Еврокомиссия впервые выделила 1,5 миллиарда евро на военные нужды стран Балтии, оправдывая это необходимостью борьбы с украинскими беспилотниками. В общей сложности Эстония, Латвия и Литва должны получить около 12 миллиардов евро в рамках программы долгосрочного военного финансирования региона. Подобная милитаризация Прибалтики становится все более заметным фактором эскалации.

"Они готовятся к войне против нас. И Прибалтика тоже. Украина проигрывает, и Европейский Союз уже сейчас готовит новую войну. Примерный срок готовности — весна следующего года. Я проанализировал ситуацию: с моим опытом и знаниями, я вижу все признаки такой подготовки. Это не просто предположение, а реальные факты, которые складываются в тревожную картину", — отметил Герасимов.

Аналитик убежден, что в случае реализации данного сценария США предпочтут остаться в стороне, сделав ставку на европейских членов НАТО во главе с Германией. По его словам, Вашингтон в настоящее время сосредоточен на сдерживании Китая и текущих конфликтах на Ближнем Востоке. При этом НАТО системно готовит инфраструктуру к возможному противостоянию, что подтверждается недавними документами и заявлениями политиков альянса.

Относительно позиции Китая Герасимов подчеркнул, что Пекин на текущем этапе проводит исключительно самостоятельную внешнюю политику, стремясь оставаться в стороне от европейского кризиса. Однако эксперт предостерег от излишнего оптимизма, так как мировая обстановка остается крайне изменчивой. По мере роста напряженности российское руководство вынуждено готовить ответные меры на угрозы, исходящие от инфраструктуры НАТО.

"На сегодняшний день Китай стремится сохранять самостоятельность и проводить независимую политику. Однако ситуация может измениться — мир стал непредсказуемым, и сейчас ничего не определено окончательно. Тем не менее, я оцениваю вероятность войны с Европейским Союзом в 90 процентов", — отметил Герасимов.

Ситуация усугубляется постоянными инцидентами в воздушном пространстве. Пока официальные структуры ЕС игнорируют сигналы из Москвы, буферный коридор превращается в зону повышенного риска, где любая ошибка может стать точкой невозврата. Кроме того, власти стран Евросоюза все чаще провоцируют нестабильность, рассматривая меры по фактической блокаде эксклавов как элемент своей политики.

Экспертная проверка: Политолог Антон Кудрявцев, Эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
