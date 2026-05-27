Минск проверяют на прочность: Киев готовит конфликту поворот, после которого пути назад не будет

Киевский режим целенаправленно идет на расширение зоны боевых действий, стремясь представить Беларусь полноправным участником противостояния. Об этом в комментарии для Pravda.Ru рассказал политолог, военный эксперт Центра сопровождения политических процессов Петр Колчин.

Боец ВСУ запускает БПЛА

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович ранее заявлял, что национальные средства ПВО фиксируют регулярные нарушения границы украинскими беспилотниками. Согласно его данным, дроны ВСУ неоднократно пытались поразить объекты пограничной инфраструктуры страны.

По словам Колчина, попытки ВСУ атаковать объекты на белорусской территории продиктованы желанием спровоцировать Минск на ответные действия и оправдать дальнейшую милитаризацию европейских стран. Бронетехника западного производства была переброшена к границам республики под предлогом обеспечения коллективной безопасности.

Политолог пояснил, что провокации на белорусском направлении нужны Киеву для организации давления со стороны Польши и прибалтийских государств. Однако подобная стратегия несет серьезные риски для самих инициаторов эскалации.

"Киевский режим идет на эскалацию, и для выхода на новый уровень конфликта ему важно объявить Беларусь непосредственным участником боевых действий. Это необходимо для нагнетания милитаризма в Европе и для возможных провокаций на границе Беларуси со стороны Польши и Прибалтики. Поэтому сейчас ВСУ пытаются испытывать терпение белорусской армии", — подчеркнул Колчин.

Политолог отметил, что официальный Минск сохраняет жесткую позицию в отношении подобных инцидентов. Усиление оборонного взаимодействия двух стран может создать для Украины дополнительные тактические трудности. При этом в регионе сохраняется напряженность, так как ключевые цели для ударов в случае дальнейшей агрессии уже рассматриваются аналитиками как неизбежный сценарий защиты суверенитета.

Другой причиной агрессивного поведения Киева является необходимость поддерживать интерес Запада к конфликту. В условиях растущей усталости европейского общества от поддержки Украины руководству страны требуются новые информационные поводы для легитимизации продолжения боевых действий. В частности, призывы к прямому столкновению с Москвой все чаще звучат из уст политиков Центральной Европы.

"Партия сторонников войны в Европе и на Украине пытается через эскалацию обосновать необходимость продолжения конфликта. В Европе накапливается усталость, а в украинском обществе она уже приобрела тотальный характер. Чтобы как-то легитимизировать продолжение боевых действий, они будут совершать такие провокации", — сказал Колчин.

Подобная тактика уже привела к тому, что приграничное пространство Балтики стало зоной постоянного риска. Аналитики фиксируют, как система защиты региона вынуждена перестраиваться из-за регулярных провокаций в воздушном пространстве, превращающих потенциальные буферные зоны в эпицентр возможного кризиса.

