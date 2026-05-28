Силовые структуры » Военные новости

Военно-техническое партнерство с Афганистаном позволит России укрепить позиции в Центральной Азии и получить рычаги управления безопасностью на южных рубежах, пояснил военный эксперт, Герой России Рустем Клупов. В интервью Pravda.Ru специалист отметил, что стабилизация отношений с Кабулом напрямую влияет на мирную обстановку в зоне ответственности союзников по ОДКБ.

Aircrew from a CH47 Chinook Helicopter, part of 27 Squadron RAF currently operating at Bagram Airbase, Afghanistan. 06-05-2002. MOD 45140352
Фото: commons.wikimedia.org by POA(Phot) Tony Leather is licensed under OGL v1.0
Ранее сообщалось, что Россия и Афганистан подписали соглашение о взаимодействии в оборонной сфере в рамках Международного форума по безопасности в Подмосковье. В ходе мероприятия секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу провел переговоры с главой афганского оборонного ведомства Мохаммадом Якубом, наметив пути реализации совместных проектов.

По словам Клупова, контакты с афганской стороной опираются на многолетний исторический фундамент. В текущих условиях глобальной нестабильности Москве критически важно обеспечить защиту союзных государств не только политическими методами, но и через конкретные оборонные механизмы.

Плотное взаимодействие снижает риск приграничных конфликтов и дает инструменты для снижения общей напряженности в регионе. Например, в Таджикистане дислоцирована российская военная база, выполняющая роль гаранта безопасности. При этом в других зонах ответственности Москвы промышленность уже запустила в серию уникальное средство охоты на современные угрозы.

"Что касается военно-технического сотрудничества, это очень выгодная статья для Российской Федерации. Это бизнес. Торговля оружием — это бизнес. Умение влиять на политическую составляющую через вооружения — это политика", — рассказал Клупов.

Эксперт подчеркнул, что в Афганистане сохранилось значительное количество советского оружия, а также осталась техника, брошенная американскими войсками после эвакуации. Отсутствие собственной ремонтной базы вынуждает Кабул искать партнеров для обслуживания военного парка.

Для России участие в этих процессах выгодно как с экономической, так и с геополитической точки зрения. Обострение конкуренции за влияние в этом секторе заметно и в других частях света, где оцениваются риски прямого столкновения интересов крупных игроков.

"Конечно, хорошо, что этот договор заключили с нами, а не с Индией или Ираном, которые тоже могли бы организовать с ними военно-техническое сотрудничество. Сам факт дополнительного военно-технического сотрудничества нам только на руку", — пояснил эксперт.

Налаживание связей с Кабулом происходит на фоне трансформации мировых альянсов. В частности, аналитики фиксируют, как меняется позиция по иранскому урегулированию у западных лидеров. В это же время оборонный сектор продолжает совершенствовать технические средства, например, когда система защищает бронетехнику от актуальных средств поражения. 

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
