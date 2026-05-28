Беларусь оказалась в ловушке чужой игры: новый фронт может вспыхнуть совсем не так, как ждут

Полномасштабное военное вторжение со стороны Украины в Беларусь в ближайшей перспективе оценивается как маловероятное событие, считает ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты "Известия" Семен Бойков. В комментарии для Pravda.Ru он пояснил, почему Киев не готов к открытию нового фронта.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Флаги России и Белоруссии

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что атака на Минск возможна только в случае принятия прямого распоряжения западными попечителями киевского режима. По его словам, именно внешнее управление определяет критические шаги ВСУ на международной арене.

Бойков отметил, что текущее положение украинских войск на восточном направлении не позволяет командованию распылять силы. Критическая ситуация на линии соприкосновения с российской армией заставляет Киев концентрироваться на удержании существующих позиций. Для предотвращения дестабилизации ситуации на границах совместные маневры Москвы и Минска служат инструментом сдерживания внешних угроз.

"Прямое нападение вооруженных сил Украины на Беларусь, то есть вторжение на суверенную территорию этой страны, в ближайшее время маловероятно. Сомневаюсь, что в этом заинтересован Владимир Зеленский или кто-либо из военного руководства Украины. Сейчас ВСУ находятся в тяжелом положении на линии соприкосновения с Россией на востоке, и открывать новые фронты для борьбы им просто не с руки", — сказал он.

Тем не менее риск гибридных операций сохраняется. Эксперт полагает, что Украина может прибегнуть к тактике диверсий и провокаций для создания медийного эффекта. Подобные действия призваны убедить зарубежных партнеров в сохранении боеспособности ВСУ. В это же время в Восточной Европе наблюдаются подозрительные перемещения техники — немецкие танки были замечены в непосредственной близости от рубежей Союзного государства.

"Другое дело, что Украина может совершить диверсии, провокации или гибридные атаки на соседние страны по указанию своих кураторов. Это необходимо, чтобы показать, что ВСУ еще не терпят поражения, и провести показательную атаку для поднятия боевого духа своих войск. Важно продемонстрировать, что Украина не сдалась и продолжает борьбу с Россией и Беларусью", — пояснил Бойков.

Специалист подчеркнул, что подстрекателями эскалации выступают представители "партии войны" в Евросоюзе, Великобритании и США. Именно на эти политические группы опирается Киев при планировании своих действий. Часто для таких операций используются БПЛА, при этом тайный маршрут дронов может пролегать через территории сопредельных государств.

Военные эксперты также фиксируют, что ВСУ меняют направление своих подразделений у северных границ, что создает дополнительную нервозность в регионе. В условиях постоянного давления Минск проверяют на прочность, пытаясь нащупать слабые места в обороне республики.

