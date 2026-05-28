Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поймали на горячем: почему фанаты Джекмана пришли в ярость от слез его новой "музы»
Секреты русской глубинки: какие бабушкины записи Водянова бережёт от чужих глаз
Бизнес замер в ожидании: Госдума окончательно пресекла попытки пересмотреть старые сделки
Летний образ выглядит дороже за секунду: эти головные уборы захватили моду 2026 года
Путин подписал новый документ, который укрепил устойчивость связей России и Казахстана
Секрет уютного вечера оказался в аэрогриле: лазанья выходит нежной, сытной и очень домашней
Куда пристроить мешок кабачков: рабочие схемы легальной торговли для дачников
Слишком жёсткий подход: слова единственной дочери Виктории Бони напугали саму телеведущую
Актуальность – только в скандалах: как актёр "Слова пацана" уколол Боярского за нападки на спектакль

Беларусь оказалась в ловушке чужой игры: новый фронт может вспыхнуть совсем не так, как ждут

Силовые структуры » Военные новости

Полномасштабное военное вторжение со стороны Украины в Беларусь в ближайшей перспективе оценивается как маловероятное событие, считает ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты "Известия" Семен Бойков. В комментарии для Pravda.Ru он пояснил, почему Киев не готов к открытию нового фронта.

Флаги России и Белоруссии
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Флаги России и Белоруссии

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что атака на Минск возможна только в случае принятия прямого распоряжения западными попечителями киевского режима. По его словам, именно внешнее управление определяет критические шаги ВСУ на международной арене.

Бойков отметил, что текущее положение украинских войск на восточном направлении не позволяет командованию распылять силы. Критическая ситуация на линии соприкосновения с российской армией заставляет Киев концентрироваться на удержании существующих позиций. Для предотвращения дестабилизации ситуации на границах совместные маневры Москвы и Минска служат инструментом сдерживания внешних угроз.

"Прямое нападение вооруженных сил Украины на Беларусь, то есть вторжение на суверенную территорию этой страны, в ближайшее время маловероятно. Сомневаюсь, что в этом заинтересован Владимир Зеленский или кто-либо из военного руководства Украины. Сейчас ВСУ находятся в тяжелом положении на линии соприкосновения с Россией на востоке, и открывать новые фронты для борьбы им просто не с руки", — сказал он.

Тем не менее риск гибридных операций сохраняется. Эксперт полагает, что Украина может прибегнуть к тактике диверсий и провокаций для создания медийного эффекта. Подобные действия призваны убедить зарубежных партнеров в сохранении боеспособности ВСУ. В это же время в Восточной Европе наблюдаются подозрительные перемещения техники — немецкие танки были замечены в непосредственной близости от рубежей Союзного государства.

"Другое дело, что Украина может совершить диверсии, провокации или гибридные атаки на соседние страны по указанию своих кураторов. Это необходимо, чтобы показать, что ВСУ еще не терпят поражения, и провести показательную атаку для поднятия боевого духа своих войск. Важно продемонстрировать, что Украина не сдалась и продолжает борьбу с Россией и Беларусью", — пояснил Бойков.

Специалист подчеркнул, что подстрекателями эскалации выступают представители "партии войны" в Евросоюзе, Великобритании и США. Именно на эти политические группы опирается Киев при планировании своих действий. Часто для таких операций используются БПЛА, при этом тайный маршрут дронов может пролегать через территории сопредельных государств.

Военные эксперты также фиксируют, что ВСУ меняют направление своих подразделений у северных границ, что создает дополнительную нервозность в регионе. В условиях постоянного давления Минск проверяют на прочность, пытаясь нащупать слабые места в обороне республики.

Читайте также

Экспертная проверка: Политолог Антон Кудрявцев, Эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
Мир. Новости мира
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Недвижимость
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Авто
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Популярное
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными

Не спешите выбрасывать изношенную оснастку, ведь существуют проверенные методы, позволяющие вернуть инструменту заводскую твердость и прежнюю точность.

Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью Любовь Степушова Трамп проиграл Ближний Восток: Иран вышел из войны победителем, а Израиль снова остался один Юрий Бочаров Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Последние материалы
Поймали на горячем: почему фанаты Джекмана пришли в ярость от слез его новой "музы»
Секреты русской глубинки: какие бабушкины записи Водянова бережёт от чужих глаз
Бизнес замер в ожидании: Госдума окончательно пресекла попытки пересмотреть старые сделки
Летний образ выглядит дороже за секунду: эти головные уборы захватили моду 2026 года
Никаких дрожжей и духовки: особый способ жарки на сухую создал невероятный гастрономический эффект
Путин подписал новый документ, который укрепил устойчивость связей России и Казахстана
Секрет идеальной талии оказался ближе к отдыху: эксперты подтвердили финал затянувшегося противостояния
Тренировочный процесс зашел в тупик: выявились фатальные ошибки, сдерживающие реальный прогресс тела
Секрет уютного вечера оказался в аэрогриле: лазанья выходит нежной, сытной и очень домашней
Настало время предельной нагрузки: летний график в России обновил исторический максимум
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.