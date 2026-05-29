Странный полет в сторону Галаца: российский эксперт опровергает версию Румынии

Удар дроном в румынском городе Галац привёл к дипломатическому скандалу и обсуждению новых антироссийских санкций, хотя эксперт Герасимов видит в происшествии иные мотивы.

Фото: соцсети by Maciej Podstawka is licensed under сеть Х Maciej Podstawka БПЛА "Герань" продаётся в соцсетя на Украине.

В Румынии рассказали, почему не сбили дрон

В ночь на 29 мая БПЛА упал на крышу многоквартирного жилого дома в румынском городе Галац, в результате чего возник пожар в квартире на уровне 10 этажа. Этот город находится примерно в 14 км от украинской границы, точнее, от места пересечения границ Украины, Румынии и Молдавии.

В Минобороны Румынии рассказали, что это была "Герань-2", сделав вывод, что дрон — "российский". Там объяснили, почему его не сбили. Румынские военные не могут "рисковать созданием ещё больших угроз, чем те, которые мы можем предотвратить", поэтому "армия имеет строгие ограничения", сказал спикер Министерства национальной обороны Кристиан Попович в эфире Digi24.

Министерство иностранных дел Румынии вызвало посла Российской Федерации в Бухаресте с выражением протеста. Представитель НАТО в соцсети пояснил, что беспилотник, по всей видимости, отклонился от своей цели в Одессе.

Военного ответа НАТО не будет

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "военная агрессия России перешла ещё одну черту", ударив по территории ЕС.

"Мы полностью солидарны с Румынией и её народом. По мере того как мы продолжаем укреплять нашу безопасность и сдерживающие меры, особенно на нашей восточной границе, мы будем продолжать усиливать давление на Россию. Мы готовим 21-й пакет санкций, — сказала она.

То есть никакого ответа НАТО не будет.

Эксперт объяснил цели провокации в Румынии

Эксперт по безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов считает, что это была провокация, устроенная Украиной, потому что вчера ВКС РФ не били по указанному району.

"В последнее время такая информация не проходила. Мы били по Киеву, по центральной части Украины. По Одесской области мы не били", — сказал эксперт Pravda. Ru.

Он добавил, что "Герани" имеют защиту от помех и поэтому "маловероятно", что они могут сбиться с пути под влиянием РЭБ.

Эксперт указал, что готовится война против России и территорию Румынии планируется включить в театр военных действий.

"Поэтому Румынию начинают раскачивать провокациями, чтобы включить её в будущую европейскую войну против России", — завершил эксперт.

Подобные провокации уже наблюдались на территории стран Прибалтики и Молдавии, куда залетали двойники БПЛА ВС РФ (отремонтированные, они свободно продаются на интернет-площадках). Целями этих провокаций, кроме указанной Герасимовым, являются: усиление антироссийских настроений в ЕС, отвлечение населения от насущных проблем, ужесточение антироссийских санкций, выделение денег Украине на войну, затягивание США в конфликт.

Втягивание в него НАТО — это мечта киевского режима, но все понимают, что трезвые головы в руководстве альянса тоже есть, особенно, когда Вашингтон занимает "особую позицию".