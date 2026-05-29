Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Реакция на новые вызовы: сотрудники лагерей отрабатывают сценарии отражения угроз
Стена иноагентов и подрезка у Адель: за что Галкин* обвинил Шамана в воровстве
Бросьте клубнику на сковороду: зачем продвинутые хозяйки жарят ягоду ровно 2 минуты
Варка не спасет, маринад не поможет: Токсин в кабачках, который не берет даже крутой кипяток
Больше не Коппола: почему Николас Кейдж официально отказался от фамилии знаменитой династии
Тело переходит в режим накопления: смена тактики тренировок обманула природные механизмы старения
Воздушная гавань Дубая закрывается в рекордные сроки: тектонический сдвиг лишил туристов комфорта
Защитили квартиру на свою голову: за какой ракурс камеры в подъезде теперь ведут в суд
Выжжет масло и удвоит счета за свет: роковая ошибка с холодильником, которую совершают 90% хозяев

Странный полет в сторону Галаца: российский эксперт опровергает версию Румынии

Силовые структуры » Военные новости

Удар дроном в румынском городе Галац привёл к дипломатическому скандалу и обсуждению новых антироссийских санкций, хотя эксперт Герасимов видит в происшествии иные мотивы.

БПЛА "Герань" продаётся в соцсетя на Украине.
Фото: соцсети by Maciej Podstawka is licensed under сеть Х Maciej Podstawka
БПЛА "Герань" продаётся в соцсетя на Украине.

В Румынии рассказали, почему не сбили дрон

В ночь на 29 мая БПЛА упал на крышу многоквартирного жилого дома в румынском городе Галац, в результате чего возник пожар в квартире на уровне 10 этажа. Этот город находится примерно в 14 км от украинской границы, точнее, от места пересечения границ Украины, Румынии и Молдавии.

В Минобороны Румынии рассказали, что это была "Герань-2", сделав вывод, что дрон — "российский". Там объяснили, почему его не сбили. Румынские военные не могут "рисковать созданием ещё больших угроз, чем те, которые мы можем предотвратить", поэтому "армия имеет строгие ограничения", сказал спикер Министерства национальной обороны Кристиан Попович в эфире Digi24.

Министерство иностранных дел Румынии вызвало посла Российской Федерации в Бухаресте с выражением протеста. Представитель НАТО в соцсети пояснил, что беспилотник, по всей видимости, отклонился от своей цели в Одессе.

Военного ответа НАТО не будет

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "военная агрессия России перешла ещё одну черту", ударив по территории ЕС.

"Мы полностью солидарны с Румынией и её народом. По мере того как мы продолжаем укреплять нашу безопасность и сдерживающие меры, особенно на нашей восточной границе, мы будем продолжать усиливать давление на Россию. Мы готовим 21-й пакет санкций, — сказала она.

То есть никакого ответа НАТО не будет.

Эксперт объяснил цели провокации в Румынии

Эксперт по безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов считает, что это была провокация, устроенная Украиной, потому что вчера ВКС РФ не били по указанному району.

"В последнее время такая информация не проходила. Мы били по Киеву, по центральной части Украины. По Одесской области мы не били", — сказал эксперт Pravda. Ru.

Он добавил, что "Герани" имеют защиту от помех и поэтому "маловероятно", что они могут сбиться с пути под влиянием РЭБ.

Эксперт указал, что готовится война против России и территорию Румынии планируется включить в театр военных действий.

"Поэтому Румынию начинают раскачивать провокациями, чтобы включить её в будущую европейскую войну против России", — завершил эксперт.

Подобные провокации уже наблюдались на территории стран Прибалтики и Молдавии, куда залетали двойники БПЛА ВС РФ (отремонтированные, они свободно продаются на интернет-площадках). Целями этих провокаций, кроме указанной Герасимовым, являются: усиление антироссийских настроений в ЕС, отвлечение населения от насущных проблем, ужесточение антироссийских санкций, выделение денег Украине на войну, затягивание США в конфликт.

Втягивание в него НАТО — это мечта киевского режима, но все понимают, что трезвые головы в руководстве альянса тоже есть, особенно, когда Вашингтон занимает "особую позицию".

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Хватит ломать комедию: украинские элиты начали выталкивать Зеленского на переговоры в Москву
Мир. Новости мира
Хватит ломать комедию: украинские элиты начали выталкивать Зеленского на переговоры в Москву
Завяжутся огромные кисти: чем подкормить и как пасынковать кусты томатов в июне
Садоводство, цветоводство
Завяжутся огромные кисти: чем подкормить и как пасынковать кусты томатов в июне
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Мир. Новости мира
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Популярное
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика

Пожелтевший пластик портит вид самого дорогого ремонта, но существуют деликатные способы вернуть ему чистоту без агрессивной химии и лишних финансовых затрат.

Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Зря они сюда заплыли: попытка проучить Пекин обернулась для НАТО внезапной слепотой
Армянский коньяк стал частью большой политики: что стоит за новыми запретами Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью Любовь Степушова
Лечение-пустышка? Почему самый популярный сердечный препарат признали неэффективным
Хватит ломать комедию: украинские элиты начали выталкивать Зеленского на переговоры в Москву
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Последние материалы
Варка не спасет, маринад не поможет: Токсин в кабачках, который не берет даже крутой кипяток
Больше не Коппола: почему Николас Кейдж официально отказался от фамилии знаменитой династии
Тело переходит в режим накопления: смена тактики тренировок обманула природные механизмы старения
Воздушная гавань Дубая закрывается в рекордные сроки: тектонический сдвиг лишил туристов комфорта
Защитили квартиру на свою голову: за какой ракурс камеры в подъезде теперь ведут в суд
Выжжет масло и удвоит счета за свет: роковая ошибка с холодильником, которую совершают 90% хозяев
Сдвиг на 10 миллионов лет: раскрыта пугающая тайна кладбища древнейших существ в канадской глуши
Тишина у границ стала золотой: финские власти решились на беспрецедентный шаг ради туристов
Странный полет в сторону Галаца: российский эксперт опровергает версию Румынии
Часовые марафоны отменяются: учёные доказали силу 4 минут активности в день
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.