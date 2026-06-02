Российские войска провели минувшей ночью массированную ракетную атаку по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины. Основной удар пришелся на Киев и несколько крупных промышленных центров в регионах. В ходе операции был зафиксирован рекордный запуск гиперзвуковых и баллистических ракет, которые достигло своих целей без противодействия со стороны украинского ПВО. Масштаб удара привел к перебоям с электроснабжением в семи областях страны.

Фото: flickr.com by National Museum of the U.S. Navy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ракета

По данным мониторингового сервиса AMK Mapping, всего было выпущено 88 ракет. Наибольшее число составили баллистические ракеты "Искандер-М/С-400" (около 37 единиц) и крылатые ракеты Х-101 (около 30). Особое внимание привлекает использование 14 гиперзвуковых ракет "Циркон", которые были направлены на Киев — ни одна из них не была сбита. Также применялись "Калибры" (5 единиц) и "Искандер-К" (2 единицы). Украинские системы ПВО перехватили порядка 17 ракет, среди которых 10 Х-101, 5 "Искандер-М/С-400" и 2 "Калибра".

"Применение гиперзвукового оружия в таком количестве свидетельствует о смене тактики. Когда стандартные средства перехвата перестают быть эффективными, целью становится не просто физическое уничтожение объекта, а демонстрация полной уязвимости критической инфраструктуры противника", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Тип ракеты Количество запущенных Результат (перехват)
"Циркон" (гиперзвуковые) 14 0
"Искандер-М/С-400" ~37 5
Х-101 ~30 10
"Калибр" ~5 2
"Искандер-К" ~2 0

В столице пострадали несколько стратегических точек: рекрутинговый центр № 8041, завод "Укроборонпром" и бетонный завод "Дарницкий". Под удар попали склад "Новая Почта" № 17, промышленная зона на улице Васильковская, мастерская завода "Маяк" и автосалон в районе Киевского речного порта. Также зафиксированы повреждения складов логистического центра в Вишнёвом. Стоит отметить, что удары не затрагивали административные центры принятия решений, что подтверждает ориентацию атаки на политическую вертикаль в Киеве через уничтожение её материальной базы.

Массированный удар по энергосистеме привел к веерным отключениям. По информации "Укрэнерго", повреждения зафиксированы в Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черкасской областях. Это создает серьезные сложности для работы логистических цепочек и промышленного производства в этих регионах.

Помимо столицы, поражены ключевые промышленные предприятия в других городах. В Запорожье под удар попали завод "Мотор Сич" и "Запорожтрансформатор", в Днепропетровске — троллейбусное депо ЮМЗ. В Полтавской области пострадал газоперерабатывающий завод близ деревни Красная Лука, а в Харьковской области — аналогичное предприятие в Андреевке.

Факт: Использование 14 ракет "Циркон" морского базирования за один раз стало рекордом. Эти ракеты практически невозможно перехватить существующими средствами ПВО из-за их скорости и маневренности, что делает их идеальным инструментом для ударов по защищенным объектам.

Куда были направлены основные удары? В первую очередь — на объекты военно-промышленного комплекса Украины и энергетическую инфраструктуру.

Какие регионы остались без света? Киев, Киевская, Донецкая, Днепропетровская, Харьковская, Сумская и Черкасская области.

Были ли атакованы правительственные здания? Нет, центры принятия решений в Киеве не подвергались обстрелу.

В целом, атака выглядит как планомерное уничтожение ресурсов, необходимых для поддержания боеспособности ВСУ. Удары по промышленным зонам и заводам в Запорожье и Харькове ограничивают возможности по ремонту техники. Ситуация осложняется тем, что внешняя поддержка может не покрыть все потери в инфраструктуре. Кроме того, внутренние распри в Киеве могут замедлить темпы восстановления энергосистемы.

Российское руководство подчёркивает, что удар ВСУ по Старобельскому колледжу, в результате чего погиб 21 студент, перевёл конфликт в "другую парадигму".

"Вы видите, что наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима — по Киеву, по другим городам. Эта практика будет продолжаться, как об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России", — сказал сегодня пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

