Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фонд "Навстречу переменам" и "Совкомбанк" подписали соглашение о партнерстве в сфере поддержки и развития социального предпринимательства в России
Ледяная мумия Эци внезапно ожила: грибки на теле древнего охотника начали активно размножаться
Сливочный крем с ярким манго: этот десерт из блендера сводит с ума вкусом и текстурой
Ржавым корытам здесь не место: власти внедряют жесткую схему контроля состояния авто
Коварные 95% воды губят блюдо: повара раскрыли ошибку при готовке лепешек из кабачка
Упущенные шансы на реальный успех: неочевидные ошибки при подборе колледжа для школьников
Спорт после рабочего дня: как превратить вечернюю усталость в энергию
Никаких турбин и сомнительной электроники: в автосалоны завезли машину из эпохи надежности
Морковная муха не тронет грядки: положите это между рядами, и вредитель сбежит

Киев оттягивает опасный момент: что скрывается за массовым исчезновением бойцов ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

Система массовой регистрации погибших военнослужащих как пропавших без вести стала для Киева инструментом экономии бюджета, заявил военный эксперт, политолог и специалист Центра сопровождения политических процессов Петр Колчин. В комментарии изданию Pravda.Ru аналитик пояснил, что такая практика позволяет украинскому руководству избегать крупных социальных выплат семьям и удерживать видимость стабильности на фоне неудач на фронте.

Украинские военные
Фото: openverse.org by 7th Army Training Command, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Украинские военные

Ранее из источников в силовых структурах поступала информация о критической ситуации в Сумской области. В частности, сообщалось, что военнослужащие 425-го отдельного штурмового полка Скала массово гибнут на этом направлении, однако по документам им присваивают статус пропавших без вести. Ранее военные аналитики уже указывали на недостоверные данные о потерях.

По словам Колчина, каждый заметный успех российских войск на поле боя неизбежно сопровождается резким ростом числа исчезнувших бойцов ВСУ в официальных отчетах противника. Это свидетельствует о серьезных системных проблемах в управлении подразделениями. На фоне кадрового дефицита масштабная волна дезертирства также вносит свой вклад в общую статистику личного состава, чья судьба официально остается неизвестной.

"Эта отработанная схема позволяет сохранять видимость какой-то стабильности на фронте. У Украины нет достаточного количества денег, чтобы заниматься выплатами такому количеству погибших. Владимир Зеленский боится репутационного урона по этому поводу, поэтому по мере развития нашего наступления количество внезапно исчезнувших солдат ВСУ будет только расти", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что сокрытие реальных цифр направлено прежде всего на внутреннюю аудиторию, так как западные кураторы Киева обладают всей полнотой информации о происходящем. Несмотря на осведомленность о реальном положении дел, союзники продолжают игнорировать уровень смертности среди украинских мобилизованных. Сложившаяся ситуация подтверждает, что кадровая политика и коррупция стали ключевыми факторами, подрывающими боеспособность формирований.

Особое внимание эксперт уделил ситуации на Сумском театре боевых действий, где попытки Киева укрепить позиции ведут к неоправданно высоким жертвам. Профильные ведомства периодически фиксируют, что официальные сведения о потерях со стороны Украины выглядят вымыслом на фоне данных объективного контроля. При этом удержание фронта любой ценой остается приоритетом для политического руководства, игнорирующего ликвидацию элитных подразделений в огневых мешках.

По словам Колчина, сокрытие правды о погибших помогает режиму оттягивать момент социального взрыва, однако не решает фундаментальных проблем в армии и экономике страны.

Читайте также

Экспертная проверка: Политолог Антон Кудрявцев, Эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Как правильно засолить скумбрию в домашних условиях: простой рецепт эталонной малосольной рыбки
Еда и рецепты
Как правильно засолить скумбрию в домашних условиях: простой рецепт эталонной малосольной рыбки
Сдать за один день: какое жилье сегодня пользуется самым высоким спросом у арендаторов
Недвижимость
Сдать за один день: какое жилье сегодня пользуется самым высоким спросом у арендаторов
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Садоводство, цветоводство
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Популярное
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня

Соблюдение температурного режима и особая техника подготовки крупы позволяют создать блюдо с уникальной текстурой, которая сохраняет форму даже после остывания.

Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Франция пошла ва-банк: захват судна с российским капиталом обернулся крупным скандалом
Сдать за один день: какое жилье сегодня пользуется самым высоким спросом у арендаторов
Европа стала производственным цехом для ВСУ: близится финал затишья Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Ему стало не по себе от реакции зала: западный артист поразился отсутствию базовых знаний в РФ
Сумма заставила вздрогнуть экономистов: Индия не поскупилась на западную авиацию
Терпение Ирана окончательно лопнуло: американо-израильскому судну не поздоровилось
Терпение Ирана окончательно лопнуло: американо-израильскому судну не поздоровилось
Последние материалы
Коварные 95% воды губят блюдо: повара раскрыли ошибку при готовке лепешек из кабачка
Упущенные шансы на реальный успех: неочевидные ошибки при подборе колледжа для школьников
Киев оттягивает опасный момент: что скрывается за массовым исчезновением бойцов ВСУ
Спорт после рабочего дня: как превратить вечернюю усталость в энергию
Никаких турбин и сомнительной электроники: в автосалоны завезли машину из эпохи надежности
Морковная муха не тронет грядки: положите это между рядами, и вредитель сбежит
Кузбасс: на горнолыжном курорте ввели особые правила безопасности из-за диких животных
Ловушка комплексной диагностики: почему хороший чекап начинается с визита к терапевту
Увидеть её почти невозможно: близится редчайшее по точности событие — неуловимая планета покажется на миг
В Госдуме рассказали о перспективах лекарственного страхования в России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.