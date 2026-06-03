Киев оттягивает опасный момент: что скрывается за массовым исчезновением бойцов ВСУ

Система массовой регистрации погибших военнослужащих как пропавших без вести стала для Киева инструментом экономии бюджета, заявил военный эксперт, политолог и специалист Центра сопровождения политических процессов Петр Колчин. В комментарии изданию Pravda.Ru аналитик пояснил, что такая практика позволяет украинскому руководству избегать крупных социальных выплат семьям и удерживать видимость стабильности на фоне неудач на фронте.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Украинские военные

Ранее из источников в силовых структурах поступала информация о критической ситуации в Сумской области. В частности, сообщалось, что военнослужащие 425-го отдельного штурмового полка Скала массово гибнут на этом направлении, однако по документам им присваивают статус пропавших без вести. Ранее военные аналитики уже указывали на недостоверные данные о потерях.

По словам Колчина, каждый заметный успех российских войск на поле боя неизбежно сопровождается резким ростом числа исчезнувших бойцов ВСУ в официальных отчетах противника. Это свидетельствует о серьезных системных проблемах в управлении подразделениями. На фоне кадрового дефицита масштабная волна дезертирства также вносит свой вклад в общую статистику личного состава, чья судьба официально остается неизвестной.

"Эта отработанная схема позволяет сохранять видимость какой-то стабильности на фронте. У Украины нет достаточного количества денег, чтобы заниматься выплатами такому количеству погибших. Владимир Зеленский боится репутационного урона по этому поводу, поэтому по мере развития нашего наступления количество внезапно исчезнувших солдат ВСУ будет только расти", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что сокрытие реальных цифр направлено прежде всего на внутреннюю аудиторию, так как западные кураторы Киева обладают всей полнотой информации о происходящем. Несмотря на осведомленность о реальном положении дел, союзники продолжают игнорировать уровень смертности среди украинских мобилизованных. Сложившаяся ситуация подтверждает, что кадровая политика и коррупция стали ключевыми факторами, подрывающими боеспособность формирований.

Особое внимание эксперт уделил ситуации на Сумском театре боевых действий, где попытки Киева укрепить позиции ведут к неоправданно высоким жертвам. Профильные ведомства периодически фиксируют, что официальные сведения о потерях со стороны Украины выглядят вымыслом на фоне данных объективного контроля. При этом удержание фронта любой ценой остается приоритетом для политического руководства, игнорирующего ликвидацию элитных подразделений в огневых мешках.

По словам Колчина, сокрытие правды о погибших помогает режиму оттягивать момент социального взрыва, однако не решает фундаментальных проблем в армии и экономике страны.

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