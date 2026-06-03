Цена небесной защиты: союзники Украины боятся делиться ПВО даже под угрозой краха фронта

Западные страны не планируют передавать Киеву дополнительные зенитные ракетные комплексы и боеприпасы к ним в запрашиваемых объемах, заявил Pravda.Ru военный эксперт Александр Михайлов. По его словам, требования украинских властей о масштабных поставках ПВО наталкиваются на высокую стоимость систем и истощение арсеналов самих доноров.

Фото: commons.wikimedia.org by Defensie, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ зрк patriot

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что западные партнеры обязаны усилить поддержку Киева. Свое обращение он сделал после массированного удара, нанесенного российскими войсками. Согласно официальному заявлению на сайте украинского МИД, Сибига призвал нарастить поставки комплексов Patriot, ужесточить санкции против Москвы и ускорить процесс интеграции Украины в Евросоюз.

Михайлов подчеркнул, что Киев практически ежедневно заявляет о критическом дефиците средств противовоздушной обороны, особенно американских Patriot. Однако реальные возможности Запада ограничены экономическими и политическими факторами. Сегодня острый дефицит ракет стал серьезным вызовом для обороноспособности Украины.

"Один развернутый зенитный ракетный комплекс стоит до полутора миллиардов долларов, а каждая ракета к нему — 2–3 миллиона долларов. Это колоссальные расходы. Учитывая объемы наступательных вооружений, беспилотников и ракет, которые Россия ежедневно применяет по целям на Украине, для их перехвата потребовалось бы расходовать такие ракеты сотнями ежесуточно", — подчеркнул Михайлов.

Эксперт отметил, что ни США, ни европейские страны не намерены делиться дефицитными системами в ущерб собственной безопасности. Обстановка в мире вынуждает союзников Киева более рационально подходить к распределению ресурсов.

Пока Вашингтон пересматривает приоритеты, Варшава проигрывает конкуренцию за американское военное присутствие и техническую поддержку. Ситуация осложняется и тем, что европейские оборонные предприятия не могут мгновенно нарастить производство. Даже обещанный кредит Евросоюза вряд ли решит проблему наполнения украинских складов современным вооружением.

Говоря о перспективах вступления Украины в ЕС, Михайлов выразил сомнение в реальности реализации этого сценария в обозримом будущем. Он считает, что обещания членства являются лишь инструментом политического давления, а реальному присоединению мешают внутренние проблемы Украины, включая идеологические разногласия с соседями.

"Евросоюзу не нужен воюющий член, который станет источником распространения оружия и социальных проблем. Кроме того, Украина продемонстрировала полное пренебрежение к таким ценностям, как память о Холокосте и неприятие фашистской идеологии. Первыми, кто теперь выступает против вступления Украины в Евросоюз, стали поляки", — пояснил специалист.

Для Москвы вопрос европейской интеграции Киева не является критическим, в отличие от потенциального расширения НАТО. Тем временем некоторые союзники Киева рассматривают долгосрочные стратегии милитаризации, например, Берлин запускает производство сложных систем для укрепления восточного фланга.

Читайте также