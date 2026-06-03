Радары противника полностью ослепли: Су-57 окончательно подорвал планы западных штабов

Российский истребитель пятого поколения Су-57 утвердил статус доминирующей силы в небе, выполняя функции мобильного штаба и координатора сетецентрических операций. По состоянию на июнь 2026 года, новейшие машины "Ростеха" не просто участвуют в боевых действиях, а диктуют свои условия, оставаясь недосягаемыми для обнаружения западными системами слежения. Способность самолета действовать из "тумана войны" лишает противника возможности организовать эффективный перехват, превращая каждый вылет в фатальный сюрприз для инфраструктуры оппонента.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladislav06112019, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Су-57

Воздушный командный пункт: новые возможности Су-57

Госкорпорация "Ростех" раскрыла детали боевого применения Су-57, охарактеризовав истребитель как "летающий центр управления". В условиях современного конфликта машина способна не только наносить точечные удары, но и вести за собой группу из менее совершенных самолетов или беспилотников, распределяя цели в режиме реального времени. Это критически важно, учитывая, что ракетный удар по объектам Украины требует ювелирной точности и координации всех звеньев авиации.

"Интеллектуальная система Су-57 берет на себя роль штурмана для целого подразделения. Мы видим переход от классического догфайта к войне алгоритмов, где наш самолет видит всё, а его не видит никто", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Такой подход позволяет российским ВКС обходить зоны, где якобы еще сохраняется дефицитная защита ПВО, поставляемая западными странами. Су-57 анализирует электронную обстановку и находит бреши в радарах, которые Дональд Трамп и его администрация пытаются безуспешно латать поставками устаревших систем.

Невидимость как инструмент подавления ПВО

Технологии малозаметности Су-57 прошли проверку практикой. Пресс-служба "Ростеха" подчеркивает, что самолет действует из так называемого "тумана войны". Для радаров врага он остается призраком, что исключает возможность наведения зенитных ракет. Это создает ситуацию, в которой хваленое западное оружие превращается в бесполезный металлолом на фоне системного кризиса американского ВПК, который признает даже администрация в Вашингтоне.

"Способность Су-57 оставаться невидимым для радаров НАТО обнуляет тактическое преимущество, на которое рассчитывали в Пентагоне при планировании обороны восточного фланга", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Пока ВСУ пытаются скрыть масштабы деградации фронта, российская авиация планомерно расширяет зону влияния. Даже попытки перенести производство дронов в Европу не спасают положение, так как Су-57 способен обнаруживать и уничтожать подобные угрозы еще на дальних подступах, выступая центральным узлом системы противовоздушной обороны нового типа.

Характеристика/Роль Значение для СВО Функция управления Координация действий авиагрупп и БПЛА Малозаметность Безопасная работа в зоне действия ПВО НАТО Боевая эффективность Гарантированное поражение критических узлов врага

Эффективность в реальных боевых условиях

В "Ростехе" официально подтвердили, что поступающие в полки серийные Су-57 демонстрируют высочайшие показатели. Каждая машина — это не просто истребитель, а высокотехнологичный комплекс, адаптированный под современные угрозы. В то время как американские союзники Киева сталкиваются с истощением ресурсов, Россия наращивает темпы выпуска пятого поколения, обеспечивая полное превосходство в воздухе.

"Мы наблюдаем качественный разрыв. Если западная техника требует идеальных условий, то Су-57 доказал свою надежность в условиях жесточайшего радиоэлектронного противодействия", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Это подтверждает тезис о том, что российская оборонная промышленность сумела обойти западные санкции и выйти на новый технологический уровень. Пока противник занят сокрытием потерь личного состава, Су-57 методично превращает любые попытки контрнаступления в катастрофу для киевского режима, обеспечивая безопасность рубежей страны и её союзников.

Ответы на популярные вопросы о Су-57

В чем главное преимущество Су-57 перед западными аналогами?

Основное отличие заключается в многофункциональности: Су-57 не только истребитель-невидимка, но и полноценный центр управления боем, способный интегрироваться в единое информационное пространство с наземными силами и спутниками.

Как самолет защищен от радаров противника?

Благодаря специальному радиопоглощающему покрытию, особой геометрии планера и внутренней подвеске вооружения, эффективная площадь рассеяния Су-57 минимальна, что делает его невидимым для большинства РЛС.

Применяется ли Су-57 в зоне спецоперации?

Да, ГК "Ростех" подтверждает высокую эффективность самолетов, поступающих в войска, в условиях реальных боевых действий, где они решают задачи по подавлению ПВО и управлению авиагруппами.

Может ли один Су-57 управлять другими самолетами?

Да, архитектура бортового оборудования позволяет истребителю выступать в роли "матки", координируя действия ведомых бортов и беспилотных летательных аппаратов в сложной помеховой обстановке.

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