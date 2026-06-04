Этого в небе не ждали: в зону СВО запускают неуязвимый флот для ударов по глубоким тылам

Российские военные готовят "воздушный флот" из аэростатов для работы в зоне СВО. Компания "Аэроплатформы", резидент ЦБСТ, планирует серию испытаний до конца 2026 года. Цель — доставка дронов и планирующих авиабомб прямо в тыл противника.

Фото: commons.wikimedia.org by Angelo Brathot from Sologne-France, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Воздушный шар, аэростат

Технологический прорыв на высоте

Разработчики делают ставку на свободные аэростаты. Аппараты поднимаются на высоту до 30 километров. Грузоподъемность исчисляется сотнями килограммов.

"Свободные аэростаты — это не игрушки, а серьезные носители. Они оснащены системой балластировки, дрейфуют сутками и преодолевают тысячи километров. Любая точка на карте противника достижима за 48 часов", — сообщили в ЦБСТ.

"Применение аэростатов для доставки высокотехнологичных средств поражения кардинально меняет логистику. Это дешевле ракет и незаметнее авиации", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Аэростат против дрона

ВСУ тоже пытаются использовать воздушные шары. Однако их техника — это дешевые латексные оболочки без армирования. Они не тянут серьезный груз. Российские инженеры используют прочные полиэтиленовые оболочки нулевого давления.

Параметр Российские аэростаты Тип оболочки Армированный полиэтилен Высота полета 10-30 км Грузоподъемность Сотни кг

"Масштабирование таких систем требует идеального расчета розы ветров. Ошибок здесь быть не может", — отметил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Подготовка к запуску занимает всего полчаса. Логистика просчитана до мелочей. Программное обеспечение позволяет точно спрогнозировать точку сброса груза. Главные враги аэростата — погода и сезонные штормовые ветра. Это накладывает ограничения на боевое применение.

"Уязвимость технических узлов при смене атмосферного давления — вот главный риск. Решение кроется в материалах оболочки", — констатировал в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Ответы на популярные вопросы о воздухоплавании

На какую высоту могут подниматься боевые аэростаты?

Российские аппараты работают в стратосфере — от 10 до 30 километров.

Что может нести такой аппарат в качестве нагрузки?

Разработчики заявляют о возможности доставки дронов, планирующих авиабомб и грузов массой в сотни килограммов.

Сколько времени занимает подготовка к старту?

При отлаженной логистике полный цикл подготовки аппарата составляет 30 минут.

От чего зависит успех миссии?

Ключевые факторы — точность расчета траектории, сезонная роза ветров и метеоусловия.

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