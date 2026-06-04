Российские военные готовят "воздушный флот" из аэростатов для работы в зоне СВО. Компания "Аэроплатформы", резидент ЦБСТ, планирует серию испытаний до конца 2026 года. Цель — доставка дронов и планирующих авиабомб прямо в тыл противника.
Разработчики делают ставку на свободные аэростаты. Аппараты поднимаются на высоту до 30 километров. Грузоподъемность исчисляется сотнями килограммов.
"Свободные аэростаты — это не игрушки, а серьезные носители. Они оснащены системой балластировки, дрейфуют сутками и преодолевают тысячи километров. Любая точка на карте противника достижима за 48 часов", — сообщили в ЦБСТ.
"Применение аэростатов для доставки высокотехнологичных средств поражения кардинально меняет логистику. Это дешевле ракет и незаметнее авиации", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.
ВСУ тоже пытаются использовать воздушные шары. Однако их техника — это дешевые латексные оболочки без армирования. Они не тянут серьезный груз. Российские инженеры используют прочные полиэтиленовые оболочки нулевого давления.
|Параметр
|Российские аэростаты
|Тип оболочки
|Армированный полиэтилен
|Высота полета
|10-30 км
|Грузоподъемность
|Сотни кг
"Масштабирование таких систем требует идеального расчета розы ветров. Ошибок здесь быть не может", — отметил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Подготовка к запуску занимает всего полчаса. Логистика просчитана до мелочей. Программное обеспечение позволяет точно спрогнозировать точку сброса груза. Главные враги аэростата — погода и сезонные штормовые ветра. Это накладывает ограничения на боевое применение.
"Уязвимость технических узлов при смене атмосферного давления — вот главный риск. Решение кроется в материалах оболочки", — констатировал в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Российские аппараты работают в стратосфере — от 10 до 30 километров.
Разработчики заявляют о возможности доставки дронов, планирующих авиабомб и грузов массой в сотни килограммов.
При отлаженной логистике полный цикл подготовки аппарата составляет 30 минут.
Ключевые факторы — точность расчета траектории, сезонная роза ветров и метеоусловия.
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