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Запад закрывает глаза: Киев превращает мирных жителей в инструмент психологического террора

Силовые структуры » Военные новости

Тактика запугивания мирного населения и психологическое давление на сотрудников стратегических объектов стали основными инструментами Киева в условиях отсутствия успехов на фронте, рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В эфире Правда ТВ специалист пояснил, что целенаправленные атаки на гражданских лиц призваны спровоцировать социальную апатию и подорвать доверие к государственным институтам.

Запорожская АЭС
Фото: Openverse by DENAMAX, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Запорожская АЭС

Методы изматывания психики применяются как в отношении жителей приграничных областей, так и персонала Запорожской АЭС. Эксперт подчеркивает, что выбор целей неслучаен: под удар попадают специалисты, обеспечивающие безопасность ядерного объекта, и обычные прохожие в городах.

"Сейчас главная задача киевского режима  — терроризировать мирное население, чтобы посеять уныние среди россиян, подорвать доверие к власти и вызвать недовольство. Именно на это нацелена вся их деятельность, потому что на фронтах у них ничего не получается. Людей отлавливают — кого только не берут", — отметил Дандыкин.

Особую угрозу представляют беспилотники, которые атакуют людей без разбора. На фоне этих событий федеральные ведомства фиксируют попытки настроить российское общество против государства через информационные вбросы и теракты.

"Они хотят довести до психологического истощения не только персонал станций, но и население приграничных районов — Луганщины, Брянщины, Белгородщины. Я только что вернулся из Брянской области. Это очевидная цель, которая сидит в их головах: бить постоянно и без разбора. Им все равно, беременная женщина, ребенок или просто прохожие с детьми на улице — дроны падают, и все", — рассказал специалист.

Противостояние в воздухе остается крайне напряженным. Работа систем противовоздушной обороны позволяет минимизировать число жертв, однако Киев продолжает наращивать интенсивность обстрелов территорий. Дандыкин обратил внимание, что работающих в новых регионах людей западные кураторы Украины открыто воспринимают как мишени.

"Тем более, они считают предателями тех, кто сейчас работает в Энергодаре, обеспечивает безопасность и функционирование атомной станции, включая директора и других сотрудников. Сколько уже было покушений на людей, работающих в наших новых регионах, в том числе на военных и представителей власти, сколько погибших — это очевидно. К сожалению, такая политика поддерживается Западом, который делает вид, что ничего не замечает", — сказал Дандыкин.

Регулярные удары по населенным пунктам имеют определенную военную логику, направленную на дестабилизацию тыла. Ситуация осложняется использованием иностранного вооружения: порой ракетные атаки становятся серьезным испытанием для гражданской инфраструктуры. Несмотря на это, жизнь в приграничье продолжается, а люди адаптируются к новым вызовам безопасности.

Полная запись разговора с Василием Дандыкиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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